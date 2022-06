Puig insiste en el periodo de reflexión para decidir el futuro político de Oltra

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerado que "no tiene por qué peligrar" el Gobierno del Botànic con la imputación de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.

Durante la visita al Puesto de Mando Avanzado de Caudiel (Castellón) este sábado para conocer la evolución de los trabajos de extinción del incendio forestal, Puig, preguntado por los medios, ha insistido en que ahora es tiempo de "reflexionar y después de tomar decisiones" porque "sin reflexiones no se puede actuar".

Así, ha apostado por actuar "desde la serenidad y priorizando la gestión y la acción de gobierno" en este "periodo de reflexión que tiene que tener el tiempo que corresponda".

Por último, preguntado por si la situación judicial de Oltra, que está citada a declarar el próximo 6 de julio, puede afectar al Gobierno del Botànic, Puig ha respondido: "No tiene por qué peligrar".

Según han informado fuentes del Gobierno valenciano a COPE desde los planes del President de la Generalitat pasarian por no demorar demasiado ese periodo de reflexión, confiando que sean los propios compañeros de Compromis los que puedan convencer a Oltra que de un paso al lado y dimita. Si ese momento no se produce en el Palau ya manejan un calendario que no se alarga demasiado en el tiempo para que sea finalmente el President Puig quien la cese conscientes que el "caso Oltra" no puede convertirse en el "caso Puig y que cada día que pasa supone un día de desgaste para el President.