Puig se hará valer

Apunten que el nuevo botánico tendrá mas consellerias, Compromís mantendrá Educación y políticas sociales y falta saber el papel de Unidas Podemos que formará parte del nuevo Consell, aunque los movimientos importantes no se producirán hasta después del 26 de mayo, día de las elecciones municipales.

Conocidos los resultados de las elecciones, pasamos a una segunda fase: la constitución del nuevo gobierno. Para empezar a situar los plazos, las Cortes Valencianas se constituirán el próximo 16 de mayo y para que Puig sea investido presidente se necesita,en una primera votación, mayoría absoluta de la Cámara y, en caso de no conseguirla, mayoría simple.

Con Puig ya nombrado President del Consell, para la próxima legislatura hay que empezar a pensar en el nuevo Consell. Que sabemos a esta hora? Que la negociación pasará en Compromís por mantener Educación y políticas sociales, que el PSPV no se plantea negociar cesión alguna en sanidad y Hacienda, y que Podemos que no olviden va a entrar en el Consell va a reclamar cartera de medio ambiente. Se da por seguro que la inclusión de la formación morada hará aumentar el número de Consellerías pero también podemos confirmar que las negociaciones tiene decidido el nucleo duro de Puig, no se llevarán a cabo hasta que se celebren las elecciones municipales.

EL PP ROZÓ LA VICTORIA

Y en el análisis post electoral, todas las miradas apuntan también al Partido Popular valenciano. 19 escaños, 12 menos que en 2015 abren cualquier posibilidad interna dentro de la formación. Isabel Bonig, ya anunció el domingo y tras conocerse los resultados que no dimitirá, y desde el propio partido se pone en valor que los tres escaños que han decantado la balanza en favor del bloque de izquierdas se han perdido por sólo 4.000 votos.

La fragmentación del voto en el bloque de partidos de centro derecha ha hecho que el PP haya acariciado el gobierno de la Generalitat. Y es que los más de 4.300 votos que suman populares, Ciudadanos y Vox se traducen en 3 diputados que el PPCV disputaba a lo largo del escrutinio a socialistas y compromis y que finalmente se decantaron hacia el bloque de izquierdas. Por provincias aun es mas gráfico. Así el PPCV se quedó en Castellón a 186 votos de lograr un escaño, a mil en Valencia y un poco más, 3000 votos en Alicante.

Una diferencia pirrica como auguraban las encuestas pero que finalmente la dispersión del voto a otras formaciones como ciudadanos o vox ha marcado la diferencia entre una re edición del Botànic o un gobierno presidido por Isabel Bonig.

Curiosamente el análisis de los votos en clave nacional, todos los partidos logran más votos para sus lideres nacionales que para el parlamento valenciano. Todos, excepto Isabel Bonig que supera en votos a Casado (medio millón de votos) lo que podría garantizarle la continuidad al frente de la formación popular.