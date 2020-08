Puig exige a Bonig no enredar: "Un expediente de emergencia no es una declaración de emergencia"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha exigido este jueves a la presidenta del PP, Isabel Bonig, que "no enrede" porque "un expediente de emergencia no tiene nada que ver con la declaración de emergencia" sanitaria por la pandemia de coronavirus. "Es falso y grave y usted no puede confundirlo", le ha espetado.

Puig ha replicado así a Bonig, quien durante el pleno de Les Corts ha vuelto a insistir en reclamar la comparecencia de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para que dé explicaciones de por qué "ocultó" que declaró la emergencia sanitaria el 27 de febrero.

Así, el 'president', que ha recalcado que "siempre intenta decir la verdad", ha explicado que este expediente de emergencia para comprar material de urgencia se elaboró para "atender las previsiones" de la evolución de la pandemia y se redactó "en un momento en el que en la Comunitat Valencana había ocho casos". En aquel entonces, ha relatado, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "decía que esto era menor que una gripe porque no lo sabíamos". Puig ha olvidado que su vicepresidenta Mónica Oltra también aseguró que el coronavirus era poco más que un constipado el pasado 4 de marzo. Oltra tuvo que pedir ayer disculpas.

Audio

Por ello, ha recalcado: "Bonig, usted no puede confundir un expediente de emergencia con la declaración de emergencia, usted no puede confundirlo". "Este expediente no tiene nada que ver con la declaración de emergencia, no enrede porque no tiene sentido. Es falso y es grave", le ha advertido.

Asimismo, Puig ha garantizado que la Comunitat Valenciana está "preparada, más preparada que el inicio de la pandemia", para hacer frente a la Covid, aunque ha advertido: "De esta crisis solo saldremos si cada uno hace lo que lo toca y sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias".