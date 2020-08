Puig: "No está sobre la mesa en este momento un inicio de curso no presencial"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que no está "sobre la mesa en estos momentos" que el inicio de curso en la Comunitat Valenciana no sea presencial, y ha asegurado que se va trabajar para hacer posible que haya seguridad en la aulas ante el coronavirus y al mismo tiempo que haya presencialidad.

Puig, que ha visitado el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC), ha admitido que "el riesgo cero no existe" y que la evolución de la pandemia de coronavirus indica que "puede y va a haber brotes" en algún centro educativo, pero ha precisado que se va a hacer "todo lo humanamente posible para que haya el menor riesgo" para alumnado y profesorado.

El president ha alertado de que la no presencialidad en las aulas, sobre todo en educación infantil y primaria, tiene "efectos negativos para la sociabilidad y para la propia educación de los niños y las niñas", y por ello se ha llegado a acuerdo con la comunidad educativa para que el alumnado pueda acudir a las aulas.

Ha admitido que no se puede "garantizar al cien por cien que no va a haber ningún contagio en ningún colegio", como tampoco en ningún centro hospitalario ni en otros ámbitos, pero ha defendido la postura "bien clara" de la Generalitat: "queremos la máxima presencialidad posible" en las aulas, sobre todo en las etapas iniciales.

Puig ha reivindicado que la Comunitat Valenciana ha llegado a un acuerdo con la comunidad educativa para abordar la vuelta al colegio y establecer una "hoja de ruta", y ha agradecido el esfuerzo que llevan a cabo los centros para "adecuar las aulas" a la nueva situación.

Ha admitido que hay que ser "prudentes" y que habrá que evolucionar en el ámbito educativo conforme lo haga la pandemia, y ha recordado que en la Comunitat Valenciana se ha contratado a más de 4.000 profesores para facilitar las medidas de seguridad en las aulas.

Respecto a la Conferencia de presidentes ante el inicio de curso, el president ha dicho que durante el estado de alarma ha habido una "unidad de acción muy positiva" entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, pero "cada uno tiene que asumir su responsabilidad" en el ámbito de sus competencias.

"Si hay comunidades autónomas que en este momento no tienen un plan, o que no han hablado con la comunidad educativa, es su responsabilidad, no del Gobierno de España", ha afirmado Ximo Puig.

Ha insistido en que en la Comunitat Valenciana se quiere generar "la máxima seguridad" para que los niños puedan ir al colegio y tener una educación "lo más normalizada posible, porque los confinamientos y las medidas restrictivas también tienen costes, psicológicos, sociales y económicos".