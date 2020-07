Puig se desmarca de Iglesias en sus acusaciones contra los medios de comunicación

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha desmarcado esta misma mañana de las acusaciones vertidas por parte del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, contra los medios de comunicación. En una entrevista en Antena 3, el jefe del Consell ha explicado que no comparte la opinión del también líder de Podemos, quien ha abogado durante las últimas jornadas por “naturalizar el insulto hacia la prensa” en tanto en cuanto los medios de comunicación, a su parecer, deberían equipararse a los poderes políticos como “poderes mediáticos” que serían ambos.

“Hemos vivido, sobre todo en la política española más que en el ámbito territorial, que no ha sido así, situaciones de enorme crispación que no atienden en absoluto al espíritu de este país”, ha defendido Ximo Puig en el citado canal de televisión. “En este sentido, me gustaría que se desterrara el insulto y se favoreciera una sociedad de acuerdos, de diferencias y discrepancias: eso es la democracia, siempre con el respeto a las personas”, ha subrayado el presidente de la Generalitat.

De esta manera, el también líder socialista valenciano se alinea con algunos de los miembros del Ejecutivo central, que han criticado en la misma línea las acusaciones de Pablo Iglesias contra los medios de comunicación. Durante las últimas horas, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo; la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González-Laya; y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han mostrado públicamente su desacuerdo con las declaraciones del líder de Podemos, afectado por este caso y por el “caso Dina”.