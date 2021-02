Puig descarta flexibilizar las restricciones por coronavirus en la Comunitat

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha manifestado que no es el momento de flexibilizar medidas anticovid ni bajar los brazos, sino todo lo contrario, de intensificar "el trabajo conjunto" de las instituciones y la sociedad, y ha pedido que a la hora de tomar decisiones hay que pensar en el conjunto.

Puig, sobre las nuevas medidas aprobadas por la Comunidad de Madrid para la hostelería, ha señalado que cada uno debe adoptar las decisiones que considera oportuno en función de su responsabilidad y él considera que la pandemia está en "una situación extremadamente complicada" en la Comunitat Valenciana y en el conjunto de España.

Por eso, considera que "no es el momento de flexibilizar, de bajar los brazos" porque "no estamos en condiciones de relajar" con una pandemia que "no sabe de fronteras", y ha instado a tomar decisiones pensando "en el conjunto".

Y ha reiterado que ninguna Comunidad Autónoma está para "ninguna relajación", y las instituciones tienen que decir a los ciudadanos la verdad -"la verdad es que aún estamos en el centro de la pandemia"-, ha dicho Puig, que se ha referido al apoyo que necesitan tener los profesionales de la sanidad por parte de toda la sociedad y las instituciones.

"La pandemia solo tiene dos caminos: la restricción de contactos y de movilidad, y de contagios; y otro que nos lleva a más contagios, más muerte y más desolación", ha asegurado.

Semana Santa

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha insistido que la Comunitat sigue en el centro de la pandemia y en una situación "muy difícil" con muchas muertes, ingresos y nuevos contagios, y por tanto "no es ninguna prioridad salvar la Semana Santa", y ha puntualizado que no pueden generarse falsas ilusiones a corto plazo, en relación a las declaraciones de la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, que se mostró esperanzada en que la Semana Santa pueda ser el reinicio de los viajes nacionales.

Para Puig, en estos momentos, no estamos en condiciones de pensar que estaremos en una situación de normalidad aunque cada día que pasa "estamos un poco mejor" y si el proceso de vacunación avanza habrá mejores expectativas, pero aún se está "en el centro de la pandemia" y "hay muchas personas muertas, muchos ingresos y nuevos contagios".

"Hemos de tomar conciencia de que estamos a unos cuantos meses de la superación de la pandemia". El descenso en la incidencia acumulada del virus en la Comunitat y los contagios, todavía no son motivo de optimismo para el gobierno valenciano. "No podemos generar falsas ilusiones a corto plazo, porque no se pueden producir, y debemos acompañar a la ciudadanía en la dinámica de restricciones" que están vigentes ahora mismo, ha agregado.

Sobre la posibilidad de celebrar las Fallas en otro mes que no sea marzo, ha opinado que todavía no ve oportuno la realización de fiestas, si bien ha señalado que cada institución debe tomar las decisiones que le corresponden