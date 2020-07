Puig descarta el cierre del ocio nocturno mientras los contagios siguen aumentando

La Conselleria de Sanidad, confirmó ayer la detección de dos nuevos brotes en Santa Polo, con cuatro casos confirmados que tienen relación con el ámbito social y otro en San Joan d'Alacant, con seis infectados relacionados por el contacto social de ocio.

Pese al considerable aumento de los contagios y rebrotes en toda la Comunitat, el presidente Puig, descarta cerrar el ocio nocturno y se niega a seguir las advertencia de los expertos, que alertan que los brotes surgidos por el ocio nocturno dificultan la detección y el seguimiento del virus.

El mayor brote surgido por el ocio nocturno es el de la localidad costera de Gandia, que en una semana ha alzancad los 84 contagios. Sanidad decretó el cierre de este tipo de establecimietnos durante al menos dos semanas para intentar controla los contagios.

Sin embargo, el Consell no contempla extender esta media a toda la Comunitat Valenciana. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, declaró que " de momento no hay ningún tipo de alarm" y pidió " no estigmatizar al sector". No obstante, el presidente alertó de que "se tomarán las decisiones oportunas en caso de detectar bortes que afecten de forma directa a estos espacios".

Por otro lado, la Asociación de Discotecas de Valencia denuncia una "criminilización flagrantes del sector reglado al ocio nocturno" a pesar del cumplimiento de "todas las normas exigidas"

La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia subraya que "en los últimos días ha habido una crítica cosntante del ocio nocturno ante los nuevos contagios por COVID-19, sin tener en cuenta las grandes concentraciones de gente que se están produciendo sin control en ámbitos privados".

Según de Federación " después del Estado de Alarma y dos meses después del relajamiento de las restricciones, ni la mitad de los locales han abierto y los que sí, se ciñen al cumplimiento de las condiciones exigidas por la normativa".