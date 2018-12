Puig descarta en un 90% el adelanto electoral en la Comunitat

El Presidente del Consell ha valorado hoy en la Tertulia de Cope Más Valencia encuentro de ayer con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una cita que ha calificado de cordial para analizar el escenario nacional aunque ha defendido que siempre trata de ofrecer una mirada valenciana en cualquier reunión que mantiene en Madrid.

Preguntado por la posibilidad de unir todas las citas electorales en un “superdomingo”, el jefe del Consell asegura que coincide con Pedro Sánchez en que la coincidencia de todas las citas electorales “no es la mejor opción”.

Respecto a la posiblidad de un adelanto electoral, Puig ha defendido que la Comunitat es la única que no cuenta con un calendario electoral propio y lo deseable seria que en algún momento pudiéramos tenerlo, pero a día de hoy, es más importante el valor de la estabilidad que el valor de la singularidad. Al respecto el jefe del Consell ha asegurado que en un 90% aboga porque las elecciones fueran en mayo”

Respecto a la situación de Cataluña el presidente del Consell reconoce que la situación de España es compleja y por tanto no hay soluciones simples a un problema complejo. En concreto sobre la crisis catalana, Puig ha defendido que la posición de Sánchez es buscar una salida diferente a las que han fracasado hasta ahora y explora un espacio en el que no esta en cuestión ni la unidad de España, ni la Constitución ni la democracia”.

Sobre los Presupuestos Generales del Estado, el Puig reconoce que si no se aprueban a la Comunitat le irá peor, pero ha defendido la sensibilidad del gobierno de España y como ejemplo ha recordado que Sánchez ya ha dicho que si no se aprueban las cuentas, el gobierno aprobará un decreto ley para asumir la deuda de La Marina. Bajando al terreno de los temas de la Comuntiat, el Presidente reconoce que el tema de la financiacion autonómica, va a ser más complicada de lo que pensba cuando gobernaba Rajoy.

Preguntado por las elecciones andaluzas, aunque considera que la situación andaluza, no es la misma que la Comunitat, reconoce que puede afectar porque asegura que el problema es que los partidos no asumen lo que han decidido los españoles y pone como ejemplo la actitud de Ciudadanos que ha jugado a estar en el gobierno y a ser oposición. Al respecto añade que le parece mala noticia que la extrema derecha irrumpa sin caretas en el panorama político y democrático del país y asegura que no le preocupa la abstención pero que refleja la falta de ilusión de los ciudadanos.

Sobre si aquí puede darse ese efecto de abstención que se ha dado en Andalucía, Puig asegura que seria una irresponsabildiad de quienes en su día apostaron por un gobierno de cambio. Al respecto, defiende que aquí los partidos del gobierno han hecho una transición estable, sin confrontaciones ni enfrentamientos, levantando la hipoteca reputacional de la cxv y construido el tejido social.

Preguntado por las fricciones con otros partidos con proyectos como Intu Mediterráneo, el President Puig ha asegurado que no se puede actuar contra nadie por definición y cualquier empresa debe cumplir las leyes de la Comunitat y por tanto lo que no se puede hacer es tomar medidas de carácter preventivo contra ninguna empresa”.