Representantes del sector turístico han pedido este lunes que no se le estigmatice y que se revisen las medidas planteadas para hacer frente a la pandemia porque "el virus no duerme y tiene que haber medidas drásticas, pero hay que revisar cada localidad" porque no todas están en la misma situación y "no vale lo mismo para todos".

Así se ha pronunciado la directora del Hotel Luz de Castellón, Eva Roqueta, que ha sido la portavoz de los galardonados en los 'Premis Turisme Comunitat Valenciana 2019' que se han entregado en el Palau de la Generalitat.

"De esta tenemos que salir juntos, nosotros no somos los proscritos y no tienen que estigmatizarnos, parte de la solución está en nosotros", ha indicado.

Preguntada sobre si quieren que la Generalitat revise las medidas contra la Covid-19, ha señalado que siempre han apoyado las actuaciones pero "requieren una revisión" porque el sector "tiene que salir" de esta.

"El virus no duerme, está claro que tiene que haber medidas drásticas, pero hay que revisar cada localidad; no todos estamos en la misma situación, no vale lo mismo para todos, tiene que haber medidas específicas y nos tienen que escuchar, para eso estamos las asociaciones", ha dicho, indicando que sería necesaria una reunión con el 'president'.

Por su parte el jefe del Consell, Ximo Puig ha insistido en que las medidas hoy por hoy son necesarias. Puig ha respondido que "en estos momentos lo fundamental es la prudencia" y hay que continuar con el trabajo de toda la sociedad que ha hecho que la Comunitat tenga en las últimas semanas "los mejores datos de España" en cuanto a la incidencia del virus.

"Tenemos que continuar un tiempo así porque no sabemos hacia dónde va a evolucionar la pandemia. Vemos con preocupación que algunas de nuestras comunidades limítrofes están teniendo muchos casos, nadie está exento de poder tenerlos en cualquier momento, hay que continuar siendo muy prudentes porque todo lo prudentes que seamos ahora podremos tomar decisiones que superen las restricciones que actualmente tenemos en las próximas semanas", ha incidido.

Por ello, ha aseverado: "Hoy por hoy estas medidas son necesarias", dejando de momento la puerta cerrada a la flexibilización de esas restricciones que hoy se prorrogan de nuevo 21 días más y que por tanto mantienen los locales de ocio cerrados y las restricciones de bares y cafeterías. si bien es cierto que la consellera Barceló, se mostró partidaria de flexibilizar las restricciones cuando fuera posible, pero también descartó que la flexibilización pudiera producirse de forma localizada por municipios o zonas, sino que serían de aplicación en toda la Comunitat.