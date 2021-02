El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha presidido hoy la reunión de la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la COVID-19, para analizar la evolución de la pandemia en la Comuntiat y acordar nuevas medidas.

Tras la reunión el President de la Generalitat Ximo Puig ha explicado que "la situación actual de la pandemia constata que el esfuerzo realizado por la sociedad se ha traducido en "resultados esperanzadores" y que estamos mejor, "pero no estamos bien, por tanto queda camino para salir de la zona critica en la que nos encontarmos"

Puig ha asegurado que hemos registrado una mejora, "en estos 15 días de restricciones han bajado 39% las hospitalizaciones, la incidencia del virus se ha reducido en un 49% y se situa ahora en 777 casos por cada 100.000 habitantes, y hemos logrado que las altas hospitalarias tripliquen los nuevos contagios en la última semana".

