¿Puedo hacer senderismo o ir a la playa con las nuevas restricciones?

La Comunitat afronta el primer fin de semana con el cierre perimetral de las ciudades de más de 50.000 habitantes decretado por el Gobierno valenciano. El horario exacto es que ya no se podrá salir ni de esos municipios desde las 15 horas del viernes hasta las 6 horas del lunes. Este cierre perimetral no afecta sólo a la ciudad de Valencia, sino también a los siguientes municipios: Alicante, Elche, Castellón, Torrevieja, Torrent, Orihuela, Gandia, Benidorm, Sagunto, Alcoy, San Vicent del Raspeig, Elda-Petrer y Vila-real.

Además de ese cierre perimetral el Gobierno también ha prorrogado el toque de queda por lo que sigue estando prohibida la movilidad a partir de las 22 horas, en toda la Comunitat y por tanto con independencia de que el municipio esté afectado o no por ese cierre perimetral de fin de semana.

A todo ello hay que añadir la limitación a un máximo de dos personas para las reuniones sociales ya sea en el ámbito público como en el privado.

A les 15:00h comencen les restriccions de mobilitat del cap de setmana per als municipis de més de 50.000 habitants.

Revisa be què pots o no fer ��#AniraBéSiHoFemBépic.twitter.com/1PVIBt0DBg — GVA 112CV (@GVA112) January 29, 2021

Toda una casuística de normas pero también con excepciones que hacen que surgan muchas dudas sobre las actividades que se pueden o no realizar.

¿Puedo hacer deporte o ir a la playa el fin de semana? si, siempre que no sean más de dos personas si no sois convivientes y siempre que no salgas del termino municipal si tu nunicipio está afectado por el cierre perimetral

Si vivo en un pueblo que no está confinado el fin de semana, ¿puedo ir a ver a mis padres que viven en una de las ciudades perimetradas el fin de semana para hacerles la compra? En este caso, la norma permite la atención y cuidado de personas mayores, teniendo en cuenta que no es necesario que vaya toda la familia a ver a los abuelos, limitándose a las personas estrictamente necesarias.

Si vivo fuera de Valencia pero llevo a mi hijo a un colegio de la ciudad, ¿puedo recogerlo a las 17 horas pese a que el cierre perimetral se active a las 15h? Puede hacerlo sin problemas si acredita que su hijo cursa los estudios en ese colegio y que su entrada o salida de la ciudad se debe a esos motivos. Para ello puede solicitar en el colegio un certificado que acredite la matriculación de su hijo en ese centro.

Si vivo en Valencia pero tengo una segunda residencia en otro municipio de la Comunitat, ¿puedo desplazarme el fin de semana? Siempre y cuando salga de Valencia antes de las tres del viernes y regrese el lunes a partir de las 6 de la mañana. En el caso que su segunda residencia esté en un municipio también cerrado perimetralmente, también deberá tener en cuenta el mismo horario para la la entrada y salida del mismo. En estos casos la Policía local de Valencia recomienda que no se haga. Es mejor quedarse en el domicilio habitual y limitar al máximo los desplazamientos.

¿Puedo ir el fin de semana a realizar compras a un centro comercial que esté fuera de mi municipio? Si su municipio está afectado por el cierre perimetral no. En todo caso, podrá realizar las compras en un centro que se encuentre dentro del término municipal de su municipio.

Estudio en la Universidad en Castellón y los fines de semana vuelvo a casa de mis padres en Sagunto. ¿Puedo seguir haciéndolo? Sí. El Decreto 15/2020 del Presidente de la Generalitat estableció una excepciones entre las que están la asistencia a universidades o escuelas y el retorno al lugar de residencia habitual o familiar. No obstante es recomendable llevar documentación que justifique el desplazamiento como el padrón, la matrícula de la universidad o el alquiler del piso donde estudia.