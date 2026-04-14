El pueblo valenciano que celebra un nacimiento después de 29 años: "Es el principio de un largo recorrido"

La pequeña aldea de La Pobleta, en el municipio valenciano de Andilla, está de celebración. Después de 29 años, casi tres décadas, un bebé ha nacido de nuevo entre sus calles, un acontecimiento que ha llenado de alegría a sus apenas 20 habitantes. El pequeño Luis, como le han llamado sus padres, se ha convertido en un símbolo de vitalidad y futuro para este núcleo rural, tal y como se ha contado en el programa 'Herrera en COPE Valencia'.

Una esperanza contra la despoblación

Para el alcalde de Andilla, Federico Burgos, la noticia supone un verdadero impulso en la batalla contra la despoblación. El bebé "ha revolucionado a toda la gente del pueblo, ya que sus padres regentan el bar de la localidad, y el bebé es un juguete para jóvenes y mayores". Burgos considera que este nacimiento es un punto de inflexión: "Estamos peleando con el tema de la despoblación, y esto es un inicio de lo que puede ser". De hecho, el alcalde ve este hecho como "el principio de un largo recorrido" y adelanta que otro matrimonio con dos hijos podría instalarse pronto en la zona.

Los protagonistas de esta historia son Luis y su mujer, una pareja de origen venezolano que llegó a La Pobleta hace aproximadamente un año para hacerse cargo de la gestión del bar municipal. Lo que comenzó como una oportunidad laboral se ha transformado en un proyecto de vida que ha culminado con la llegada de su primer hijo y un profundo arraigo en la comunidad.

Uno más en la familia

El padre del recién nacido, Luis, ha relatado que la adaptación no fue instantánea. Al principio, los vecinos se mostraban "un poco recelosos", pero pronto el cariño fue mutuo. "La gente se fue haciendo con uno, agarrándole cariño, al igual que uno a ellos", ha explicado. Por eso, "cuando damos la noticia de que mi mujer queda en estado, pues imagínate, todo el pueblo contento". Ahora, el pequeño Luis tiene familia de sobra: "Familia tiene muchas tías, tíos, abuelas, abuelos".

Hace 29 años que no nace un niño aquí, te podrás imaginar cómo están ellos de contentos" Luis Padre del bebé y vecino de La Pobleta

La llegada del bebé ha sido recibida con los brazos abiertos. "Cuando vamos al bar y anda el bebé por ahí, todos lo quieren agarrar", cuenta el padre. La alegría es inmensa, y no es para menos: "Hace 29 años que no nace un niño aquí, te podrás imaginar cómo están ellos de contentos". Los vecinos se han volcado con la familia, que ha recibido multitud de regalos para el niño. "No le ha faltado nada al bebé, muchos regalos, de todo", asegura Luis, quien destaca que la solidaridad ha llegado también desde Andilla, el pueblo vecino.

La Pobleta

Planes de futuro en el pueblo

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Para los vecinos, el pequeño Luis representa "el futuro del pueblo", la semilla para que lleguen más niños y se revierta la tendencia demográfica. Conscientes de ello, sus padres tienen claro que su futuro está en La Pobleta. "De momento, sí, claro, porque ahí tengo el trabajo y estoy muy contento con la gente", afirma Luis. La idea de volver a empezar en otro sitio está descartada: "Empezar de cero otra vez no está en nuestros planes". Saben el revuelo que causarían si se marcharan: "Movernos de ahí es quitarle la alegría al pueblo otra vez".