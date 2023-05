El PSPV promete una tasa a los Airbnb de 6 euros por persona y noche

La candidata a la Alcaldía de València del PSPV, Sandra Gómez, ha prometido que, si gobierna tras las elecciones locales del 28 de mayo, instaurará "la primera tasa Airbnb de toda España" para desincentivar el uso de apartamentos turísticos gravando a sus propietarios con 6 euros por persona y noche.



Así lo ha manifestado en un acto en el distrito de Ciutat Vella de València en el que ha participado también el concejal de Hacienda socialista, Borja Sanjuán, y en el que ha apostado por "una tasa que sobre todo garantice el derecho de los vecinos a vivir en sus barrios".



"Si hay un fenómeno que está expulsando a los vecinos de los barrios de la ciudad de València es el fenómeno de los apartamentos turísticos: viviendas turísticas que antes eran residencias, que eran hogares, que estaban habitadas por familias que poco a poco están siendo expulsadas de sus hogares".



Aunque ha dicho querer que la capital valenciana "sea una ciudad turística, una ciudad que se ha ganado ser capital del turismo sostenible e inteligente", ha apostado por "ordenar bien los espacios que son para turistas y los espacios que deben de ser para vecinos".



"València no necesita más apartamentos turísticos, lo que necesitamos es más vivienda pública y por eso queremos proponer esta tasa, que imposibilite, que haga no rentable convertir tu vivienda en un apartamento turístico", ha defendido.



Sandra Gómez ha destacado la necesidad de que los barrios "no se conviertan en un parque turístico ni en un parque de atracciones" y ha asegurado que el objetivo de la medida no es recaudatorio sino disuasorio.



"Nuestro objetivo es no recaudar nada. ¿Por qué? Porque queremos sobre todo que nuestras viviendas sigan siendo viviendas, y la tasa quiere poner muy difícil convertir una vivienda en un apartamento turístico", ha explicado.



Según Borja Sanjuán, la ciudad de València tiene actualmente una media de ocupación de unos 3.000 apartamentos al día durante las temporadas turísticas.



"Cada apartamento más o menos está ocupado por una media de dos personas y media y estamos hablando de que cada persona pagaría seis euros por noche, con lo que estaríamos en una recaudación que se estimaría superior a los 16 millones de euros", ha detallado el concejal de Hacienda.



El edil ha apuntado asimismo que el problema no son los apartamentos registrados, sino los irregulares, que representan en torno al 70 % de los existentes en la ciudad.



"Poder dedicar la inspección tributaria a localizarlos, no solamente para cobrarles todas las tasas que no hayan pagado por estar en situaciones irregulares, sino también para empezar a tramitar sus órdenes de cierre, nos va a dar mucho más rendimiento que lo que incorporemos con la tasa", ha manifestado, y ha asegurado que, en todo caso, lo recaudado se destinaría a la construcción de vivienda pública.



Además, el cálculo de los seis euros por persona y noche está hecho "para que sea tan gravoso como la diferencia entre lo que puedes ganar con un apartamento turístico y lo que puedes ganar con un alquiler residencial ahora mismo en la ciudad de València".