PSPV y Compromís siguen enrocados a costa de la vicealcaldia

La comisión negociadora para llegar a un pacto de gobierno en coalición en el Ayuntamiento de València, se ha reunido esta mañana, encabezada por los representantes de Compromís y del PSPV.

Compromís ha reiterado, de nuevo, la voluntad de conformar un gobierno municipal de coalición para la ciudad de València, estable y de progreso. Lamentan que “el único escollo a día de hoy sea el de crear un nuevo cargo político –el de vicealcaldesa- que no ha existido en el anterior Gobierno de la Nau (2015-19) y que el Acuerdo del Botànic no contempla (de hecho, no se ha impuesto la existencia de este nuevo cargo en ninguna ciudad donde gobiernan en coalición los valencianistas y los socialistas)”.

Compromís considera que “ha de primar el interés general y la formación de gobierno antes de cualquier elemento partidista o relativo a cargos personales. Por eso, Compromís está dispuesta a ceder en su propuesta de gobierno, pero ya no solo como muestra de voluntad, sino dando pasos que demuestren el compromiso real de los valencianistas con la conformación de un gobierno conjunto con los socialistas”.

Amadeu Mezquida, uno de los negociadores por parte de Compromís, insiste: “queremos hablar de visibilidad y que nadie tenga la sensación de que ha perdido, pero introducir conceptos nuevos puede generar incertidumbre para los próximos 4 años”. Instan al PSPV a que decida: si quiere un gobierno de coalición conjunto o no.

Por su parte, el PSPV mantiene su idea en esta vicealcaldía. En este sentido ha ofrecido a Compromís la presidencia permanente del pleno del Ayuntamiento de València a cambio de establecer un modelo de gobierno "a imagen del botánico", que incluiría una vicealcaldía y una Junta de Gobierno Local de 12 miembros, la mitad de Compromís y la otra mitad del PSPV.

El secretario de Organización del PSPV-PSOE de la ciudad de València, Carlos Vila ha explicado que los socialistas han expuesto en la comisión de negociación un modelo a imagen del Botànic, que estaría formado por una Alcaldía, una vicealcaldía y una Junta de Gobierno Local de 12 miembros, 50 % para Compromís y 50 % para el PSPV-PSOE, y once áreas de Gobierno. "Es una propuesta coherente y en sintonía con el mismo modelo que ambas formaciones hemos aprobado en la Generalitat Valenciana", ha manifestado.