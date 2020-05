'Sé prudente': la nueva campaña para pedir prudencia que protagonizan personas que han pasado la COVID-19

'Sé prudente', es el título que ha lanzado la Generalitat Valencia y que reúne testimonios reales de personas que han sufrido Covid-19 para concienciar sobre la importancia de mantener la prudencia en las fases de avance hacia la recuperación de la normalidad.

Estos testimonios buscan sacar a la luz la verdadera cara del coronavirus. Ana Barceló, consellera de Sanidad y Salud Pública, ha explicado que esta campaña busca evitar “esas imágenes que vemos todos en la calle y nos gustaría que todos atendieran las recomendaciones de sanidad y guardáramos la distancia de seguridad porque es realmente lo que nos protege”.

▶️ @GVAsanitat llança la campaña #AmbPrudencia. Testimonis reals de persones que han patit la malaltia són aquelles que ens narren la seua experiència per a demanar-nos prudència en esta fase d'avanç cap a la normalitat.#XtuXmi#EsteVirusElParemUnitspic.twitter.com/YXJYJ5enIs — GVA Sanitat (@GVAsanitat) May 26, 2020

El vídeo narra las experiencias de cuatro personas reales que han pasado el COVID cuenten su experiencia para que “ayuden a ser más conscientes de que hay que ser prudentes porque el virus sigue entre nosotros”.

Se relatan sus casos concretos en los que, uno de ellos pasó 15 días en coma artificial, mientras que otra experiencia narra que perdió la musculatura. "Perdí 25 kilos", "no sabia dónde estaba ni era capaz de entender lo que esta pasando".

Experiencias que relatan cómo los médicos les han dicho que han estado a punto de morir. El vídeo concluye con la petición de que se use la mascarilla de forma obligatoria "aunque moleste", pidiendo a la gente que "no se relaje", porque advierten de que "esto no es una broma".