El Proyecto FER le da ‘Una Vuelta a la Discapacidad’ con una contrarreloj virtual

La Fundación Trinidad Alfonso ha secundado, un año más, la celebración del Día Mundial de la Discapacidad. A través del Proyecto FER (Foment d’Esportistes amb Reptes), la entidad que preside Juan Roig ha mostrado su apoyo, sensibilidad y compromiso con el deporte adaptado, y ha reivindicado, de nuevo, la equiparación entre los deportistas convencionales y paralímpicos, uno de los principales sellos de identidad del Proyecto FER.

En esta ocasión, el Proyecto FER y la plataforma de ciclismo online Bkool han unido sus fuerzas y han organizado una contrarreloj virtual, por la ciudad de Valencia cuyo protagonista ha sido el laureado Ricardo Ten, campeón del mundo de ciclismo paralímpico en ruta y en pista. El deportista FER ha cubierto un recorrido de 25 kilómetros por la capital del Turia. Ten no ha estado sólo en este desafío tan original, denominado “Una Vuelta a la Discapacidad”.

Otras caras conocidas del deporte valenciano, como el ex piloto Roberto Merhi, los ex ciclistas Ángel Casero y Paco Benítez, el ex futbolista Paco Camarasa y diversos deportistas del Proyecto FER (Maurice Eckhard, Héctor Catalá, Noelia Juan o Eva Coronado) se han unido a esta iniciativa.

UNA VUELTA A LA DISCAPACIDAD

Ricardo Ten comentó que esta acción “es una forma de darle visibilidad a la discapacidad y a este día tan importante. Ha sido un orgullo poder formar parte de este evento, en el que hemos practicado mi deporte de una forma virtual en una plataforma como Bkool. Me ha hecho mucha ilusión competir con otros grandes exponentes del deporte valenciano como Ángel Casero o Roberto Merhi”, apuntó.

El propio Ten puso en valor la importancia de este 3 de diciembre: “Es fundamental hacer ver a toda la gente que el tener una discapacidad no es un impedimento para practicar cualquier tipo de deporte. Con la iniciativa que hoy hemos desarrollado, queremos animar a esas personas que sufren alguna discapacidad a que hagan actividad física. El deporte es una magnífica herramienta para socializar y cuidarse”.

Por otro lado, destacó la función que ejercen la Fundación Trinidad Alfonso y el Proyecto FER. “Están volcados en el apoyo al deporte, a nosotros siempre nos están ayudando. Y es halagar que no diferencien entre olímpicos y paralímpicos, ese trato de igualdad es importantísimo para nosotros. Los deportistas valencianos somos unos privilegiados por poder contar con su ayuda económica, social y personal”, expresa Ten.

Esta contrarreloj virtual, que pretendía seguir rompiendo barreras, ha estado abierta a todo el público y a cualquier usuario interesado en participar. Sólo hacía falta una bicicleta, un rodillo y valentía para medirse al campeonísimo Ricardo Ten, una de las grandes esperanzas de medalla de la delegación española de cara a los Juegos Paralímpicos del próximo verano.

“Todo apunta a que sí habrá Juegos. Aunque todavía se mantienen ciertas incógnitas, yo ya estoy concienciado de que se van a disputar. Hasta junio de 2021, no se va a cerrar el grupo de la selección española que competirá en Japón. Personalmente, me veo con opciones de ser uno de los integrantes del equipo nacional. Y una vez en Tokio, a soñar con las medallas. Sobre todo, como siempre comento, en las pruebas de pista. Subir al podio sería la mejor manera de corresponder al inestimable apoyo que nos conceden la Fundación y el Proyecto FER, y al cariño que me transmiten tantas y tantas personas anónimas”, comentó, para concluir, Ricardo Ten.