El protocolo de las Fallas, pendiente: “La voluntad es que no haya ninguna restricción que no sea necesaria"

La Conselleria de Sanidad presentará el próximo lunes al president de la Generalitat, Ximo Puig, una actualización del protocolo de fiestas para adaptarlo a la situación epidemiológica actual y a la normativa vigente.



Así se ha acordado este jueves en una reunión que ha mantenido Puig con la secretaria autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público, Isaura Navarro; la directora general de Salud Pública, Ofelia Gimeno; y la subdirectora de epidemiología, Herme Vanaclocha.



Durante el encuentro se ha acordado mantener una nueva reunión el próximo lunes en la que, por parte de Sanidad, se presentará una actualización del protocolo de fiestas. Esta actualización se produce tras la eliminación de llevar mascarilla al aire libre y producirse en los últimos días un descenso de los nuevos casos de coronavirus y de la presión hospitalaria.



Tras la reunión, Ximo Puig ha señalado que el encuentro ha servido para "evaluar cómo está en estos momentos" la situación de la pandemia y se ha constatado que está "acelerando su descenso" pero "aún es letal en muchos ámbitos".



"Se debe saber la dirección final que va a tomar", ha indicado Puig, quien ha añadido que en principio "todas las noticias son favorables" porque están bajando las hospitalizaciones y los ingresos en las UCI y, por tanto, "las cosas van razonablemente bien".



Según ha explicado, este fin de semana la Conselleria de Sanidad trabajará para "llegar a lo que puede ser una previsión más razonable para esas recomendaciones generales que se verán para las fiestas de Fallas y La Magdalena".



"La voluntad es que no haya ninguna restricción que no sea necesaria", ha afirmado el president, quien ha recordado que "ahora, todos sabemos que en todas las grandes aglomeraciones se ha de usar la mascarilla, aunque sea al aire libre, como en las mascletaes. Lo razonable es que se hagan manteniendo la mascarilla".



El lunes, ha dicho Puig, "daremos a conocer esas recomendaciones generales, que se harán para que todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que tengan fiestas tengan un marco común".



A su juicio, la Comunitat "ha seguido siempre una línea de corresponsabilidad con la ciudadanía. Nosotros confiamos en la sociedad valenciana, es confiable porque así lo ha hecho durante toda la pandemia".



"Por tanto, creo que la inmensa mayoría de ciudadanos seguirán siendo leales a lo que es la convicción de superación de la pandemia colectiva", ha afirmado



De momento, ha añadido, "se está estudiando cuáles son las recomendaciones que tendrán que ver en el uso interior de la mascarilla y la ventilación en aquellas cosas que sabemos que funcionan. Estamos mejor y no tiene que haber más restricciones que las necesarias", ha concluido.