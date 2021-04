El PP propone que Barberá sea Alcaldesa Honoraria de València y el Rialto niega haber tratado la propuesta

El PP en el ayuntamiento de València ha presentado ya de manera oficial su propuesta para que Rita Barberá sea nombrada alcaldesa honoraria en el marco de los honores y distinciones que otorga la institución. Lo hacía yer por la tarde a través del registro de entrada.

Una acción sobre la que la portavoz del PP María José Catalá ha echado de menos que se tratara en la Junta de portavoces que se ha celebrado esta mañana y que finalmente no ha sido así. "Hoy hemos llegado a la Junta de Portavoces y el alcalde no ha querido dar la cara y ha dicho que eso irá a la comisión correspondiente de Cultura", ha aseverado Catalá tras esa reunión. Ha considerado que la del primer edil "es la típica reacción de un hombre que se ve amilanado frente a la figura de una gran mujer", ha lamentado Catalá.

Pues bien, el alcalde de València Joan Ribó se ha mostrado sorprendido porque asegura que el PP no ha sacado el tema de la propuesta de Barberá en esa reunión. "Me quedo de piedra. Esta propuesta la he visto en algún medio de comunicación. Hoy era el momento, incluso porque se ha hablado del tema de Honores y Distinciones. Si tenía que hacer alguna propuesta era el momento para hacerlo, pero Catalá no ha dicho ni 'mu' respecto a ese tema. Me ha extrañado. No se ha dicho absolutamente nada", ha dicho Ribó. Además, añade, ha pasado poco tiempo desde su fallecimiento y los honores y distinciones no debe usarse para guerras internas de partidos.

La portavoz del PSPV, Sandra Gómez también incidió en que "la portavoz del PP Català no ha propuesto en la Junta de Portavoces nombrar a Barberá alcaldesa honoraria. No ha dicho nada. Estaría bien que mantuviera al Ayuntamiento al margen de sus luchas internas con Paco Camps por el PP de València".

Ciudadanos, por su parte, se ha mostrado a favor. El portavoz, Fernando Giner, cree que es positiva esta iniciativa "por la alcaldesa Rita Barberá y porque además tenemos que estar agradecidos a todos los alcaldes y alcaldesas de Valencia"

Si bien es cierto, que tampoco es necesario tratar las propuestas de honores y distinciones en una Junta de Portavoces puesto que ahí solo se tratan las mociones a presentar en el pleno y esto no lo era. Los honores y distinciones se tratan en la Comisión de Cultura.