La promotora de la noria en La Marina de València propone crear nuevos jardines y zonas de ocio

En Cope Valencia hemos tenido la oportunidad de conocer más detalles de la magnífica noria gigante proyectada para la Marina de Valencia. Como se informó hace unos días, Circular View tendría un diseño muy especial e innovador. No tendrá ni eje ni radios. El aro no girará aunque sí sus cabinas. Una vez reciba la aprobación del Consorcio 2007, se convertirá en la Noria más alta de Europa con esta específica estructura. El diámetro propuesto de la Noria es de 116 metros aunque su punto más alto alcanzará los 120 m. Contará con 20 cabinas que no se mueven para transportar 25 personas, teniendo una capacidad de 1.000 personas a la hora. La noria está en constante movimiento, no para y su recorrido dura 30 minutos aproximadamente. Tendrá una visión de 30km a la redonda.

La reurbanización y rediseño de un total de 26.000 m2 es lo que plantea Circular View -la Noria Gigante- para la zona de la Marina Norte de Valencia. La propuesta consistiría en un vial nuevo, una rotonda, espacios nuevos de aparcamiento para 100 vehículos (también para carga eléctrica). Toda una puesta en valor que eliminaría la parte restante del antiguo trazado del F1, ganando más zona verde y favoreciendo una mejor integración del entorno con los otros espacios y edificios existentes. Se fomentaría el espacio público y el paisaje urbano, a la vez que se implementarían nuevos métodos de sostenibilidad, de recolección de agua y regadío, se instalarían placas solares y usarían nuevos métodos de reciclaje de materiales orgánicos para abonar los jardines.

Circular View, no sólo será el nuevo icono de recocida reputación internacional, sino que será el elemento integrador de la zona, proporcionando un carácter unitario y de identidad de conjunto. Al ser la noria una estructura transparente, ya que a diferencia de otras norias convencionales no tendrá ni eje ni radios, ensalzará todo su entorno y mejorará el skyline de la ciudad, en especial la zona portuaria, un paisaje lleno de enormes grúas portuarias y áreas de contenedores.

Además se ha pensado en una mejora de la circulación de personas y de vehículos en la zona, creando un carril bici y estacionamiento para estas y otro para patinetes y motos eléctricas. Se planea zonas específicas para todo tipo de públicos: áreas con juegos infantiles, fuentes y placas de agua, y una zona de recreo para adolescentes diseñado exclusivamente para ellos. Para los mayores y personas con diversidad se diseñará un jardín terapéutico para la horticultura. Todo llevado a cabo por el arquitecto y paisajista, John. G. Henry, de renombrada reputación internacional, apoyado por su equipo local Toran Arquitectos.

Para llevar todo esto a cabo, los promotores han trabajado durante más de un año con el equipo técnico de la Marina de Valencia para realizar la documentación para Modificación del Planeamiento. Sería la tercera Modificación que presentara dicha empresa, ya que han ido adaptando su propuesta inicial a las demandas de las Autoridades. En este caso sería el Consorcio el promotor oficial que lo presentara al Ayuntamiento, junto con otras nuevas propuestas en la Marina. Posiblemente, dicho trámite sería después de las elecciones y según quien ganara la Alcaldía se llevaría este proyecto adelante o no.

Todo el proyecto está valorado en 120 millones de euros, generaría 500 puestos de trabajo directos y unos 3.000 indirectos y tendría un gran impacto reputacional en Valencia. Una atracción de altura en todos los sentidos, internacional, innovador, verde, sostenible, con gran valor social y humano.