La promesa valenciana que padece ceguera funcional y sueña con representar a España en unos Juegos Olímpicos: "El deporte me ayuda mucho como persona"

La vida presenta retos que cada persona decide cómo afrontar. Un ejemplo de ello es la historia de Rafa Perales, un atleta paralímpico valenciano que, con solo 15 años, se está convirtiendo en un referente en el mundo del deporte. Perales padece acromatopsia, una enfermedad rara de origen genético que le provoca sensibilidad extrema a la luz, visión borrosa y la ausencia total de percepción del color, pero que no le ha impedido posicionarse como una de las promesas más firmes del panorama actual gracias a su evolución y mentalidad competitiva.

Este fin de semana, Rafa Perales ha brillado en el campeonato de España de promesas paralímpicas de menores, donde ha conseguido tres podios y un destacado reconocimiento individual. Entre sus logros también destacan el título de campeón de Europa en 800 metros lisos y subcampeón en 400 metros. Ahora, con la vista puesta en el futuro, tiene un objetivo claro: representar a España en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Un diagnóstico que tardó tres años

La acromatopsia es una enfermedad con la que nació, pero su diagnóstico no fue sencillo. En una entrevista en el programa 'Herrera en COPE Valencia', el joven atleta ha explicado que el proceso fue largo. "Costó mucho identificarla y diagnosticarla, tanto que no me lo pudieron diagnosticar hasta los 3 años. Fue un proceso largo recorriendo hospitales, y finalmente me lo pudieron diagnosticar en un hospital en Barcelona", ha detallado Perales.

En su día a día, los principales retos que enfrenta están relacionados con los estudios, donde asegura que lo que más le cuesta es "ver la pizarra". Sin embargo, mira hacia adelante y considera que "el verdadero reto será más en el futuro a la hora de no poder conducir".

El deporte como motor de superación

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Su pasión por el atletismo comenzó a los ocho años, cuando sus padres le inscribieron en un campamento de verano de la Fundación ONCE. Allí conoció a su amigo Leandro, quien le animó a apuntarse a la actividad de atletismo de la organización. "Él fue el culpable de todo", ha bromeado el atleta. Aunque al principio compaginaba las carreras con la natación, finalmente se decantó por las pistas.

Para Rafa Perales, el deporte es una pieza fundamental en su vida. "Para mí, es lo mejor que he hecho, meterme en el mundo del deporte, porque me ayuda mucho como persona", ha afirmado. Lo describe como su "momento de ocio y de expansión de la semana", una vía de escape donde se siente contento. "Te metes en una burbuja, te olvidas de tus problemas por un momento y te puedes desahogar", ha añadido.

Rafa Perales consigue el podio en la competición

Objetivo: Los Ángeles 2028

Aunque todavía es muy joven, Perales no se pone límites y ya se visualiza con el chándal de España. "Estamos trabajando para ello", ha asegurado sobre su preparación para los Juegos de 2028. Además, ha adelantado que "es posible que este año tengamos un pequeño avance, porque se estaba planteando un mundial sub-20".

Ojalá ser el referente en el futuro de cualquier atleta paralímpico o no paralímpico" Rafa Perales Atleta paralímpico

ESCUCHA AQUÍ EL PROGRAMA COMPLETO 12:50H | 21 ABR 2026 | HERRERA EN COPE EN VALENCIA

Pese a sus éxitos, se muestra humilde sobre su papel como inspiración para otros. "Yo creo que todavía no soy el referente de nadie. Yo sí que tengo mis referentes en el atletismo", ha comentado. Sin embargo, su ambición es clara: "Ojalá ser el referente en el futuro de cualquier atleta paralímpico o no paralímpico". Su sueño de conseguir una medalla olímpica es tan grande que, al ser preguntado sobre qué sería capaz de hacer si la lograra, responde entusiasmado: "De lo que sea. Hoy en día me lo dices y no me lo creo".