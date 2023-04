Programación especial durante el puente de San Vicente en la Ciudad de las Artes y las Ciencias

La Ciutat de les Arts i les Ciències ofrece propuestas para todos los públicos y continúa con horarios especiales hasta el lunes 17 de abril con motivo del puente de San Vicente Ferrer.

Los talleres de ‘Ciencia a Escena’, las visitas guiadas a las exposiciones ‘Marte. La conquista de un sueño’ y ‘Play. Ciencia y música’ junto con la cartelera del Hemisfèric, con películas como 'Flying Monsters 3D' o ‘El arrecife encantado: Kaluoka’hina 3D’, destacan entre los planes para hacer en Valencia durante estos días festivos.

La propuesta musical y gratuita forma parte del programa ‘Música en abierto con Berklee’ ofrecido por la Ciutat de les Arts i les Ciències y Berklee Valencia. También el ‘Jardín de Astronomía’, con diferentes módulos instalados en el Umbracle, es una exposición de libre acceso del que pueden disfrutar los y las visitantes.

Hasta el lunes, 17 de abril incluido, el Museu de les Ciències ofrece una programación especial para los talleres de 'Ciencia a escena'. El público visitante puede elegir entre diferentes experimentos en directo y el precio para asistir a estas demostraciones científicas es de 3,5 euros por personas sin necesidad de comprar la entrada general al Museu.

Todos los días hay sesiones de 'Química en acción' a las 11.30 y 17.00 horas, Ciencia invisible' a las 18.00 horas, 'SOS Planeta' a las 13.00 horas y 'Científico por un día' a las 10.30 h y 16.00 horas. El estudio de televisión oferta su taller a las 13.00 horas el viernes 14 de abril.

En la primera planta del Museu e incluido en la entrada general, se encuentra el 'Teatro de la Ciencia' donde se representa la obra de teatro musical científico 'Ramona y Cajal. El secreto del Museu'' y el espectáculo ‘Alto Voltaje’ con diferentes sesiones (consultar horarios).

Las familias con niños de 3 a 8 años podrán disfrutar de sesiones de 'L'Espai dels Xiquets' desde las 10.00 horas hasta el cierre del Museu de les Ciències, a excepción de las 14.00 horas. La oferta durante estos días se completa con las visitas guiadas a la exposición 'Marte. La conquista de un sueño' a las 12.00 y 17.30 horas y de 'Play. Ciencia y música’ a las 13.00 y 16.00 horas.

Otra de las propuestas y que incluye además cuentacuentos, es la exposición interactiva "Viral. Una experiencia contagiosa" que explica de forma divertida las múltiples facetas del contagio y su impacto en nuestras vidas. Desde qué son las neuronas espejos, qué hace que un vídeo se vuelva viral hasta el papel de cada uno en el proceso de contagio. Hasta el lunes 17 de abril incluido, todos los días hay cuentacuentos (a las 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00 y 18.00 horas).

Cine IMAX y 3D en el Hemisfèric

El documental de naturaleza ‘Oceans. Our Blue Planet’, ‘El arrecife encantado: Kaluoka’hina 3D’ un espectáculo de entretenimiento dirigido a toda la familia, la película IMAX ‘Secrets of the Universe’, ‘Planet Power 3D. La energía del planeta’, el programa de planetario en formato fulldome 'El Universo de Escher’ y película IMAX ‘Dream Big’ son las propuestas del Hemisfèric ppara el puente.

En la cartelera del Hemisfèric destaca además la película 'Flying Monsters 3D' que narra la historia de los pterosaurios, las misteriosas criaturas que surcaban los aires cuando los dinosaurios caminaban sobre la tierra. También la película IMAX 'Amazon Adventure' una proyección IMAX que relata la mítica expedición protagonizada por el naturalista inglés Henry Bates a mediados del siglo XIX.