El problema del botellón en Valencia obliga a buscar soluciones

El problema del botellón en Valencia empieza a preocupar y mucho, tanto a vecinos como a los políticos. Este fin de semana se ha vuelto a producir en lugares donde ya es tradición, como en Benimaclet.

Los vecinos del barrio dicen que ya están hartos. Piden una solución al Ayuntamiento, con el que se han reunido varias veces, pero en balde. Aseguran que no pueden dormir, porque el botellón arranca a las diez de la noche y no les da tregua hasta altas horas de la madrugada. Al problema del sueño se suma el del mal olor y la basura en las calles. Uno de los vecinos, desesperado, ha llenado de pintadas su propia casa: 'Benimaclet no es un WC'. Ha escrito en su fachada.

Ante este problema, el Partido Popular llevará una moción al próximo pleno para exigir la creación de una unidad específica de Policía Local para luchar contra el botellón y pedir la ayuda la Delegación del Gobierno ante la situación que viven los barrios de la ciudad. La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha exigido de nuevo al alcalde, Joan Ribó, que 'deje de mirar hacia otro lado y se ponga a trabajar de una vez' para frenar el botellón que se extiende por los barrios de la ciudad.

El alcalde también ha salido al paso de las nuevas quejas vecinales de este fin de semana y ha anunciado dos medidas: por un lado, ha convocado una reunión de urgencia con Policía Local 'para estudiar medidas para frenar el botellon y garantizar el derecho al descanso en todos los Barrios'. Y por otro, ha activado el Observatorio del Ocioy Turismo para buscar soluciones 'pactadas' para combatir el botellón. Se trata de una mesa de diálogo permanente con las asociaciones vecinales y la hostelería para resolver los problemas derivados de estas actividades económicas. Ribó ha explicado que se tiene que constituir para empezar a trabajar en medidas que tienen que servir para combatir el botellón en los distintos barrios de la ciudad en el que se ha detectado esta práctica.

































