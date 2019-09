Primeras tensiones del Consell Botànic

El plan de ajustes que debe aplicar el Gobierno valenciano es el primer asunto que ha dejado entrever las tensiones en el gobierno autonómico, compuesto en esta legislatura por socialistas, compromis y Unides Podemos. La reunión que mantuvo ayer el socialista y conseller de Hacienda, Vicent Soler con la vicepresidenta y lideresa de Compromís, Mónica Oltra y después con el vicepresidente Rubén Martínez Dalmau de la cuota de Podemos, quien pedía que deben actuar como un gobierno unido, no hizo más que confirmarlo.

Compromís, puso condiciones para sentarse a negociar esos posibles ajustes que ascenderían a 450 millones de euros. La formación nacionalista quiere que Puig eleve el tono ante Madrid y el gobierno de Pedro Sánchez y le reclame las entregas a cuenta que suponen unos 600 millones de euros. Además también quieren que Puig como Presidente del Consell eleve formalmente la solicitud del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar el nuevo sistema de financiación.

Hoy, el jefe del Consell, comparecencia ante los medios de comunicación y ha logrado contrarrestar esas imposiciones de Compromís, anunciando una reunión con la Ministra de Hacienda, Nadia Calviño, el próximo martes 10 de septiembre.

Ha asegurado Puig que la reunión con la Ministra es precisamente para reclarmarle esas entregas a cuenta y ver las posibles soluciones que encuentran a trasferir ese dinero, después de que la abogacía del Estado haya considerado que no puede trasferirse el dinero al estar el Gobierno en funciones.

Puig ha querido dejar claro que ningún partido que sustenta el gobierno esta a favor de los recortes y que este es un debate de gobierno, que en una circunstancia excepcional como la de no tener gobierno en Madrid y no tener presupuestos generales del estado, hace que debamos buscar soluciones. En cualquier caso niega que haya recortes y ha garantizado que los ajustes no van afectar a los derechos sociales de los valencianos, y minimiza el impacto en las cuentas autonómicas el ajuste de 450 millones que obliga el Gobierno central. “400 millones de un presupuesto de mas de 22,000 millones no es ningún drama” ha asegurado Puig.

El jefe del Consell también ha querido dejar claro que su tono reivindicativo sigue siendo el mismo con Rajoy que con Sánchez y ha asegurado que el problema valenciano pasa por resolver la infrafinanción, garantizar las inversiones y la deuda histórica, y esas son las reivindicaciones de la Generalitat hoy, mañana y pasado, ha afirmado Puig.

De momento, lo que no aprobara el Consell este viernes es el decreto de ajustes a la espera de la reunión con la Ministra Calviño.