El presupuesto para 2023 alcanza los 28.438 millones y crece un 1,7 %

Los Presupuestos de la Generalitat para 2023 alcanzan los 28.438 millones de euros, lo que supone un 1,7 % más que los de este año, con 22.116 millones de euros de presupuesto de operaciones no financieras, y son unas cuentas que tratan de "ayudar a las familias a aligerar las cargas del día a día".



Así lo han anunciado la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, y el conseller de Hacienda, Arcadi España, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, que ha aprobado el proyecto de ley de los octavos presupuestos del Gobierno del Botànic, y los cuartos de esta legislatura, y su ley de Acompañamiento, que ya se han entregado a Les Corts.



En concreto, el presupuesto de operaciones no financieras de la Generalitat para 2023, que contempla el gasto real al excluir la deuda, asciende a 22.116 millones de euros, un 6,8 % más que el del año pasado, que alcanzaba los 20.716 millones.



Las cuentas destinan un total de 22.040 millones de euros a gasto social, lo que supone la suma de un 83,13 % del gasto no financiero para sanidad, educación y servicios sociales.



Además, las cuentas incluyen 1.187 millones de euros procedentes de fondos europeos, como ha destacado la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, que ha agregado que el objetivo de las cuentas es "acabar de dejar atrás la pandemia" y paliar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.



Por su parte, el conseller de Hacienda, Arcadi España, ha considerado que las cuentas son "la respuesta de la Generalitat para avanzar en retos globales como el fomento del empleo, la lucha contra la emergencia climática, el refuerzo de los servicios públicos o el fortalecimiento de las instituciones".



El Gobierno valenciano se ha reunido este lunes en sesión extraordinaria para aprobar este proyecto de ley, el último de esta legislatura, tras el acuerdo logrado el pasado viernes entre el president Ximo Puig (PSPV-PSOE) y los vicepresidentes Aitana Mas (Compromís) y Héctor Illueca (Unides Podem).