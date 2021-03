El Presidente Puig abre la puerta a flexibilizar las restricciones para el puente de San Vicente en Valencia

Ante la llegada de la Semana Santa, el president de la Generalitat Ximo Puig pedía ayer "extremar la prudencia" en un contexto de "noticias negativas en Europa y en España, donde está subiendo la incidencia" de coronavirus. La Comunitat Valenciana sigue con la incidencia acumulada más baja de toda España, si bien, los últimos datos facilitados por Sanidad ya muestran un pequeño repunte de contagios respecto a la semana anterior.



Es por ello que el President del Consell volvía a lanzar un mensaje de cautela desde Alicante, a la vez que ponía fecha a una posible relajación de las medidas si la situación no se descontrola en estos próximos 15 días de Semana Santa y Pascua: "estos días nos jugamos mucho, porque, si salimos bien de Semana Santa, podremos acelerar el proceso de relajar las restricciones", ha manifestado. "Es lo que queremos", aseguraba Puig



"Ninguna restricción se hace por capricho"- insistía el President- sino para "bajar la movilidad" porque "cuanta más se produce, más contacto y más contagios". "A veces, incluso parece que pueda haber contradicciones, pero la movilidad hace que haya contactos y hay que limitarlos, también en el ámbito interno y domiciliario, que es donde se producen los contagios", ha agregado.



Puig insistía que ahora no hay ningún motivo para plantear esa relajación pero sí marcaba en el calendario el puente de San Vicente si durante la semana Santa se logra atajar la pandemia. "Si se consigue atajar durante la Semana Santa la pandemia, podremos ver con mayor optimismo San Vicente y hacer más relajaciones", pero ahora "no tenemos ningún motivo".



Lo cierto es que tras 45 días a la baja, este fin de semana han repuntado los indicadores semanales de la pandemia en la Comunitat Valenciana, en lo referido a fallecidos, brotes y nuevos contagios. Este domingo la Consellería de Sanitat notificaba 57 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas.

Con esta cifra, el total de personas contagiadas en la Comunitat en los últimos siete días asciende a 1.067, cuando la semana anterior no se rebasó el millar de contagios (983). Un ligero repunte que si aumenta a raíz de la Semana Santa, haría peligrar la posibilidad de que el Gobierno valenciano relajara alguna medida para Pascua.

Recordemos además que el próximo 12 de abril se celebra la festividad de San Vicente en la Comunitat, si bien es cierto que las actuales restricciones están vigentes hasta esa misma fecha.