El PP presentará una moción para que el Rey pueda recibir honores en Valencia

El Grupo Municipal Popular presentará al próximo pleno una moción de apoyo al Rey de España Felipe VI. El objetivo es que se incluya en el reglamento de honores y distinciones, como así quedaba recogido en el reglamento de 1984 y que ha sido eliminado en el nuevo redactado por el Gobierno de Joan Ribó y PSOE, que está en fase de alegaciones.

'Desde 1984 con gobiernos del PSOE y PP se ha mantenido y no ha habido ningún problema. Este cambio es crear una polémica innecesaria y por ello debemos recuperar el sentido común en este Ayuntamiento. El gobierno de Ribó y PSOE debería centrarsed en temas más importantes, como que hoy tenemos uno de los picos más altos de la subida de luz y hay personas en la ciudad que no pueden pagarla, pero parece que quienes nos gobiernan están en otro temas y no en lo importante, y tienen la responsabilidad de gobernar', ha explicado esta mañana la portavoz municipal del PP, María José Catalá.

Ayer el gobierno local acusó al PP de mentir en su crítica al nuevo reglamento. 'Los hechos son claros y quien miente es el alcalde Ribó porque en el reglamento aún vigente se incluye al Jefe del Estado como posible merecedor de honores y distinciones, mientras que en la propuesta de Ribó y PSOE desaparece. Se hace un uso muy ligero de la palabra mentira, pues hay dos documentos y diferencias', añade Catalá.

En la moción se pedirá que la figura de alcalde honorario se mantenga en primer lugar como estaba en el reglamento de 1984. 'Para nosotros también es importante que la figura de alcalde honorario de la ciudad sea el primero de los reconocimientos y no quede relegado. Quizá no le guste y le da tanto miedo al alcalde Ribó por nuestra propuesta de este año de nombrar alcaldesa honoraria a Rita Barberá', asegura la portavoz del PP.