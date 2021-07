Presentada la campaña 'Listen Valencia' en favor de la música en directo

Esta misma mañana ha tenido lugar la presentación oficial de la campaña en favor de la música en directo 'Listen Valencia'. En el acto realizado en el Ayuntamiento de València, el concejal de Turismo, Emiliano García, ha asegurado que es un momento fundamental para darle a la música todo el valor que se merece y ha querido destacar la capacidad que tiene la ciudad para acoger este tipo de espectáculos. Todo ello gracias a la gran cantidad de espacios emblemáticos que brindan unas medidas de seguiridad idóneas para las circunstancias en las que nos encontramos por la crisis sanitaria que afecta a todo el mundo.

A la presentación ha acudido también el secretario autonómico de Turismo de la Comunidad Valenciana, Francesc Colomer, en representación de la Generalitat y ha asegurado que la forma más útil de volver a la normalidad de los espectáculos, es la vacunación. Una vacunación que sería clave para volver a una normalidad que el mundo de la música añora y que serviría para volver a impulsar un sector muy afectado por la crisis.

??Presentem la campanya #ListenValència, amb @GVAturisme, per a fer valdre la música??en directe i el teixit empresarial d'un sector??que ha fet un gran esforç per a reinventar-se. Volem promoure #València com a destinació cultural #segura.#CulturaSegurapic.twitter.com/po23HyT4WW