12 preguntas que FCAPA no podrá hacer a Marzá en su primera reunión con la concertada en más de 5 años

La cita será mañana, miércoles, aunque sorprendentemente, el conseller Vicent Marzá, eso sí, elude reunirse con los representantes legales mayoritarios de la concertada, la Federación Católica de Padres de Alumnos (FCAPA), y convocará a determinadas asociaciones de padres o madres que él elija por su cuenta, algo que ha sorprendido a FCAPA que ha tenido conocimiento, de forma no oficial, de esta reunión telemática con el Conseller.

La reunión se encuadra en una iniciativa “para propiciar un espacio de diálogo con los diferentes sectores implicados en la tarea educativa”, según la Consellería, que precisa que los participantes recibirán información y tendrán oportunidad de trasladarle sus “inquietudes”.

FCAPA celebra lo que parece un cambio de talante en el Conseller de Educación, que lleva desde el 28 de julio de 2015, sin querer reunirse con esta Federación, que es la representante legal ante las Administraciones Públicas de la inmensa mayoría de las asociaciones convocadas.

"Entendemos que la forma elegida para convocar a las asociaciones no es la idónea, pues obliga a los directores de los centros concertados, ya saturados de trabajo, a hacer de transmisores de las notificaciones de la Consellería", señala FCAPA, que ha invitado a todas sus asociaciones federadas a participar en la reunión y exponer todas las cuestiones que preocupan seriamente a las familias que han podido optar por este modelo educativo, en uso de su derecho constitucional a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, así como el centro escolar concreto de acuerdo con la legislación vigente.

Como FCAPA no va a poder estar presente en dicha reunión, al no haber sido invitada por la Administración, ha presentado públicamente "algunas de las preguntas que interesan a las familias de la concertada y que FCAPA no va a poder hacer". Son éstas:

1) ¿Se van a tomar medidas de mejora, tanto en la gestión como en la dotación de equipos a los centros, tanto públicos como concertados, para preservarlos como espacios seguros ante la COVID-19 y permitir la docencia presencial dando el mejor servicio posible a la comunidad?. ¿Se va a actualizar el protocolo para la gestión de casos en los centros educativos dado que la situación actual –febrero de 2021- es mucho peor que la existente en el momento de su última redacción (diciembre 2020)? ¿Para cuándo los filtros EPA? -

2) ¿Se va a reclamar que los docentes y resto del personal de los centros tengan una consideración preferente en el plan de vacunación al estar en contacto diario y directo con los alumnos, para los centros, tanto públicos como concertados puedan considerarse centros seguros?

3) Dada la grave situación de esta 3ª ola de la pandemia, y el anuncio de una ya posible 4ª ola, ¿se va a seguir insistiendo en forzar la aplicación de la ley de plurilingüismo, carente aún de desarrollo, y obligando a la tramitación para aprobar los PLC?

4) ¿Por qué la Conselleria de Educación excluye a los centros concertados del programa de acompañamiento, motivación y refuerzo escolar (1º y 2º ESO) del Programa PROA+ (2020-2021) del Ministerio de Educación para fortalecer a los centros educativos financiados con fondos públicos con indicadores más altos de pobreza y complejidad educativa, normalmente asociada a un entorno familiar y social con carencias culturales (ej. situaciones de desconexión de la escuela o altos índices de repetición y absentismo)?

5) ¿Por qué se discrimina a los centros concertados y, en consecuencia, a sus alumnos más necesitados a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autonómicas (Madrid, Baleares, etc.)? - ¿Van a renovar todos los conciertos actuales que mantengan el número de alumnos necesario?

6) ¿Va a continuar el trato discriminatorio a los alumnos, docentes y familias de los centros concertados en cuestiones como los asistentes de conversación, las ayudas a la formación en idiomas, o las ayudas para bibliotecas escolares, por ejemplo? -

7) ¿Van a mantener todas las plazas necesarias para atender la demanda de las familias que consideran que sus hijos están mejor atendidos en los centros de educación especial?

8) El Síndic de Greuges, Defensor del Pueblo Valenciano, ha llamado reiteradamente la atención a esa Consellería. ¿Cuándo van a cumplir las resoluciones de las Quejas 2001526 y 1716703, entregando a esta federación la documentación correspondiente?

9) ¿Por qué se alegó, sin pruebas, que los alumnos eligen la asignatura de Religión por motivos espurios, desacreditando a los docentes y al contenido de dicha materia, y a los alumnos y familias que la eligen, en aplicación de la normativa vigente y en uso de sus derechos?

10) ¿Por qué impiden la concertación de centros para la admisión de alumnos de 2 años que tienen la suficiente demanda y que muchos de los posibles admitidos tendrían ya hermanos en el centro en Educación Infantil o Primaria?

11) La deriva final de la tramitación de la LOMLOE, con una aprobación inusualmente acelerada que ha generado incluso problemas en el propio texto con las derogaciones expresas y presuntas, así como otros errores y problemas jurídicos, demuestra que las críticas que se hacían al texto legal eran totalmente ciertas ¿Por qué se acusó a “determinados sectores” de falsedades diversas y de crear confusión?

12) ¿Van a dejar de considerar subsidiaria y residual a la educación concertada, en lugar de complementaria, tal como establecen sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional, y la Resolución del Síndic de Greuges, de fecha 22/11/2016?