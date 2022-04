El presidente del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha instado al president de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, a decir si es "compatible, decente y digno" que el síndic socialista en Les Corts, Manolo Mata, defienda "a la vez al cabecilla de una presunta trama" y a ese partido.

Mazón se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación sobre el hecho de que Mata sea el abogado defensor del empresario Jaime Febrer, considero uno de los cabecillas de la trama del caso Azud, en las que ha anunciado que pedirán explicaciones en Les Corts sobre esta situación.

El dirigente popular ha criticado que Mata "defiende al PSPV por la mañanas" y "defiende a una posible trama corrupta por las tardes, utilizando recursos públicos", ya que fue a la cárcel a ver a su defendido "en el coche oficial".

Además, ha señalado que Puig tendrá que explicar "cómo es posible que el jefe de las finanzas durante casi 30 años" del PSPV-PSOE, en referencia a Pepe Cataluña, esté imputado en el caso Azud, y ha insistido en la necesidad de que se den explicaciones, pues más allá de las decisiones judiciales hay "una serie de responsabilidades políticas".

A juicio de Mazón, hay que "ser transparente" y "dar la cara", como a su juicio ha hecho el vicepresidente segundo de Les Corts, Jorge Bellver (PP), tras conocerse que el juzgado había pedido al Parlamento que certificara si es diputado como paso previo a una posible imputación.

"No dudo de su honorabilidad bajo ningún concepto, tiene todo mi apoyo y yo le agradezco mucho que haya dado la cara, no como otros", ha insistido el dirigente popular, quien ha indicado que Bellver está sometido a los estatutos del partido, como cualquier afiliado del PP.

EL BOTÀNIC LO VE TODO NORMAL

Puig asegura que no hay incompatibilidad en que Mata ejerza su cargo público en Les cCorts y su actividad privada como abogado. En la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, "no es una cuestión de ética o estética, sino meramente de derecho, y el derecho no se mide en estos parámetros". Por tanto, ha abogado por "separar la proyección pública de la actividad privada".