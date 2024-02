Poliuretano: un experto revela en COPE que "las viviendas en las habitamos están llenas"

Todos los expertos apuntan a que una de las principales causas de la rápida propagación del incendio, además del viento, es el material con los que se había confeccionado la fachada. En el centro de todo está el poliuretano, un material altamente inflamable. "Eso como si hubiesen echado gasolina", afirmaba un vecino que veía arder su casa ante sus ojos.

En COPE Valencia hemos hablado con Roberto Julve, ingeniero mecánico y que ejerce en muchos proyectos de construcción para que nos dé detalles de este material que tanto se está nombrando. "Este poliuretano del que se habla principalmente un componente del tipo de fachada ligera o fachada ventilada que se solía llamar a un tipo de fachada que, sobre todo se puso de moda en al principio de los 2000, y consistía en un panel sandwich con dos coberturas de aluminio y un núcleo de este poliuretano, era un aislante perfecto para temperatura y que además por la forma de ser instalado permitía tener una cámara de aire entre la fachada y el propio panel que aislaba todavía más térmicamente el edificio". Describe Julve.





No es un incendio normal

Iván Cabrera y Fausto, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia confirma que “este no es un incendio normal, es un incendio multifactorial y los materiales utilizados en los sistemas constructivos utilizados en la fachada propiciaron la rápida extensión del incendio, también es verdad que las condiciones climatológicas que teníamos ayer en Valencia eran una bomba de relojería con el viento del sur extremadamente seco, extremadamente potente que alimentó el incendio a una velocidad que un día de calma no hubiera pasado”.





Código Técnico de Edificación de 2019

“Esos materiales inflamables, como el poliuretano, desde 2019 en más de 10 alturas no se pueden gastar, pero en los de menos sí, es decir, pero a nivel de fachada, es decir un edificio de nueve plantas podría seguir utilizándolos sin problema” afirmas Cabrera, quien además reflexiona sobre que en el edificio de ayer el incendio empezó en la planta siete.





El material inflamable no es el problema, el problema es cómo usarlo

"En la construcción tradicional de Valencia, incluso en la actual, no es un material que se incluya en sistemas constructivos habituales. Valencia tiene una amplia tradición de construcción con materiales cerámicos, tanto azulejo como ladrillo y, por tanto, ese tipo de revestimientos en Valencia ciudad y en la región de Valencia no son nada habituales"

Cabrera reconoce que "no es tanto un problema de material, sino como gastamos el material. La mayoría de materiales que tienen un estupendo comportamiento térmico a la hora de protegernos del frío o protegernos del calor son extremadamente combustibles, sin embargo, las viviendas en las que todos habitamos actualmente están llenas de esos materiales, pero suelen estar colocados en las dos cámaras. Entre la cámara que componen las dos hojas de la fachada, es decir, perfectamente confinados entre dos hojas de cerámica que no arden y a las cuales una llama no puede acceder y limitados de planta a planta. El problema y, por tanto, a pesar de que son materiales extremadamente combustibles, la manera en los que se les ha colocado en obra hacen que no exista ningún tipo de problema, el problema es cuando esa alta combustibilidad al material la trasladamos a grandes lienzos en fachada donde no existe interrupción por plantas y donde la llama puede acceder directamente a través de la cámara ventilada o después de haber reventado alguno de los revestimientos metálicos.