Políticos en el banquillo: visto para sentencia el juicio a Alfonso Grau, comienza otro a Rafael Blasco.

Ayer quedaba visto para sentencia el juicio contra Alfonso Grau, el que fuera vicealcalde de València por el PP por presunto cohecho y blanqueo de capitales. Grau declinaba hacer uso de su derecho a decir la última palabra, antes del visto para sentencia y la Fiscalía mantiene su acusación: pide 6 años de cárcel, por recibir dos relojes de un empresario contratista del Ayuntamiento e intentar borrar el rastro de los relojes cambiándolos por otros más caros. La defensa solicita la libre absolución de Alfonso Grau al considerar que no han quedado probados los hechos que se le imputan.

Asimismo, las defensas, tanto de Grau como del empresario contratista juzgado han cuestionado la certeza de la contabilidad remitida por la joyería donde fueron adquiridos los relojes a la Agencia Tributaria, al advertir que esta empresa fue objeto de varias acusaciones, entre ellas las de falsedad contable y la de blanquear caudales provenientes del narcotráfico.

Ninguno de los dos acusados ha ejercido su derecho a una última intervención ante el tribunal, de modo que el asunto ha quedado ya visto para sentencia, tras cinco sesiones.

En su informe final, el fiscal ha argumentado que, a su juicio, no tiene sentido que Grau no haya informado al tribunal de qué familiar o familiares le regalaron los relojes, tal y como sostuvo en su declaración.

Mientras tanto, el próximo lunes comienza el juicio por dos piezas más del llamado caso Blasco, sobre el desvío de fondos públicos destinados a la cooperación internacional y a la emergencia humanitaria por el terremoto de Haití de 2010.

Y la izquierda tampoco se libra en este suma y sigue de investigaciones judiciales sobre políticos. La concejala de Educación de València y portavoz de València en Comú, María Oliver, está citada a declarar hoy como investigada por un convenio con la Universitat de València para realizar un estudio del sistema educativo de la ciudad que, según la denuncia inicial del PP, se adjudicó "a dedo".