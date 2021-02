La Policía alerta de intentos de estafas en el reparto de vacunas covid-19 en residencias de Valencia

La Policía Nacional ha detectado varios intentos de estafa en relación con el suministro de la vacuna covid-19, por lo que pide que los ciudadanos se mantengan alerta y solo confíen en las fuentes oficiales.

Los últimos sucesos conocidos por la Policía Nacional han tenido conocimiento los agentes han tenido lugar en residencias de la tercera edad de la provincia de Valencia. En todos los casos, el “modus operandi” consiste en telefonear a los centros afirmando que en breve iba a llegar una remesa de vacunas para los residentes y que para poder materializarse la entrega es necesario realizar un pago o que, de lo contrario, la residencia sería penalizada por el departamento de sanidad.

Esta estafa se suma a otras que han surgido en los últimos meses utilizando como pretexto el coronavirus. Así, a lo largo de la geografía española se han dado casos en los que los estafadores también han intentado entrar en domicilios con la finalidad de sustraer objetos de valor haciéndose pasar por personal sanitario que acudía a vacunar a la propia vivienda.

Desde la Policía Nacional se recuerda a los ciudadanos que no deben permitir la entrada a nadie ajeno a su domicilio que les ofrezca cualquier servicio relacionado con la vacuna o el coronavirus, pues actualmente no se inoculan las vacunas en las viviendas, sino en centros sanitarios o residencias. Se recuerda, asimismo, que no hay que realizar ningún pago para poder recibir la vacuna contra el covid-19 y que ante cualquier sospecha, se recomienda llamar a la Policía al 091.