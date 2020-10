La Policía sospechó desde el principio de Maje y destacan su "doble cara"

La inspectora jefa de homicidios ha comparecido este viernes en la segunda sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Valencia contra Maje, donde ha destacado que según sus investigaciones "Hubo connivencia para asesinar a Antonio en agosto de 2017 en un garaje de Patraix entre su mujer, María Jesús, y su entonces amante, Salva. Añade que la esposa presentaba una "doble cara" tras morir su marido: feliz con unos -sobre todo con su amiga más cercana- y 'viuda afligida' con otros". Además, añade que comenzaron casi desde un primer momento a sospechar de la viuda debido a que identificaron incongruencias entre la tristeza que manifestaba tras el crimen y la conducta que mantuvo durante su primera declaración "estaba tan pendiente del teléfono que un compañero le tuvo que pedir que se centrase en la declaración y dejara el móvil".

La testigo encargada de la investigación y de las detenciones ha narrado ante el jurado cómo se hallaba el cuerpo sin vida de Antonio, quien recibió hasta ocho puñaladas, y cómo se desarrollaron los pormenores de la instrucción que permitió, meses después, detener a Maje y a Salva.

La inspectora ha declarado que los agentes de su grupo concluyeron inmediatamente después de enfrentarse al cadáver que no se trataba de un robo, porque la determinación con la que había sido atacado indicaba “que habían ido a matarle”. No hallaron ni deudas, ni adicciones, ni infidelidades. No obstante, cuando una amiga de Maje, Rocío, les habló de uno de los amantes de la chica, y ella al saberlo cambió su declaración, abrieron esa posible línea de investigación y pidieron la intervención del teléfono de la viuda, una intervención que inicialmente puso de manifiesto que ella hablaba en términos despectivos de la víctima y de su familia en determinadas conversaciones, mientras en otras hacía lo contrario.

Más tarde, esa intervención conduciría a la grabación de una conversación fundamental, la del 8 de noviembre, cuando hizo su aparición Salvador R., el otro acusado, hasta entonces desconocido para los investigadores.

“Creo que al final te vas a querer alejar de mí, porque yo siempre te lo voy a recordar”, le decía entristecido Salvador a Maje. Y luego añadió: “ayer me dio un bajón bestial y hablé con la policía”. Fue la reacción de alarma de ella ante esa confesión, y el hecho de que poco después quedaran para hablar ante las sospechas de que “me estén investigando” por parte de la sospechosa, lo que confirmó que se encontraban ante los probables autores del crimen, según la interpretación policial.