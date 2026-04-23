La policía de Requena salva la vida a un hombre durante un gran apagón de cinco horas: "Tuvimos que llevarle una bombona de oxígeno"

Buena parte de los vecinos de Requena y Utiel han vivido en la tarde de este lunes un apagón eléctrico que se ha prolongado durante más de cinco horas en algunas zonas. El corte de suministro, que ha comenzado sobre las 16:30 horas, ha provocado un aluvión de llamadas a los servicios de emergencia y ha requerido de varias intervenciones por parte de la Policía Local de Requena, una de ellas vital. El jefe del cuerpo, Javier Villarrubia, ha detallado el operativo en el programa 'Herrera en COPE Valencia'.

Un aluvión de llamadas y rescates

La Policía Local se percató del incidente de la misma forma que el resto de ciudadanos: "desaparece el fluido eléctrico", ha explicado Villarrubia. A partir de ese momento, han comenzado a recibir "un aluvión de llamadas requiriendo primero información", ya que "la gente se asusta poco a poco". Los agentes han tenido que filtrar los avisos para atender los más urgentes.

Tuvimos a una persona encerrada en un ascensor" Javier Villarrubia Jefe de la Policía Local de Requena

Entre las incidencias más destacadas, los agentes han rescatado a una persona encerrada en un ascensor y a una pareja atrapada en un trastero con puerta eléctrica. También han colaborado para subir a su domicilio a una persona con movilidad reducida en silla de ruedas.

Asistencia a un enfermo terminal

El momento más crítico ha tenido lugar cuando la policía ha intervenido para ayudar a un enfermo terminal de pulmón que necesitaba respiración artificial. El paciente había perdido el suministro de oxígeno al quedarse sin electricidad su equipo. "Se colaboró con el transporte de bombona de oxígeno que no necesitaba de electricidad para darle el suministro rápidamente", ha detallado el jefe de la policía.

Requena

El humor ante la adversidad

Aunque en algunos barrios el suministro se ha restablecido en media hora, el grueso de la población ha tenido que esperar hasta cinco horas para recuperar la luz. A pesar del susto inicial, agravado por el recuerdo de apagones anteriores durante la dana o grandes nevadas, el humor no ha tardado en aparecer. Villarrubia ha relatado que, al patrullar por la noche, le llamó la atención una imagen curiosa.

Las terrazas de los barrios estaban llenas, oscuras, pero llenas" Javier Villarrubia Jefe de la Policía Local de Requena

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El jefe policial ha observado cómo los vecinos sobrellevaban la situación con resignación y compañía. "La gente no pierde su sentido del humor, y las terrazas de los barrios estaban llenas, oscuras, pero llenas", ha comentado Villarrubia. Una anécdota que demuestra la capacidad de adaptación de los requenenses, que ya han sufrido cortes de "hasta 4 o 5 días sin luz" en el pasado.