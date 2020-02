La Policía ordena que en las comisarías de Valencia se pueda antender en valenciano

La Policía obliga ya que en Valencia siempre se pueda atender en las comisarias en valenciano. Se trata de una orden firmada el pasado 5 de febrero por el segundo jefe de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, el jefe regional de Operaciones (JERO) tras una polémica denuncia de un ciudadano que conllevó un ''tirón de orjas'' de la Oficina de Drets Lingüístics (ODL) de la Generalitat Valenciana. La orden está dirigida a todas las comisarias provinciales dependientes de la Jefatura y en ella se expresa la obligación de que cada turno cuente al menos con un funcionaria que pueda atender en valenciano. En caso de que no pudiera existir tal posibilidad en alguno de los turnos se llevarán a cabo los cambios de turno pertinentes para que se pueda ofrecer esta posibilidad en todos los servicios.

La orden se ha producido tras una polémica denuncia de un ciudadano que no pudo ser atendido en valenciano. La persona acudíó a una comisaria a presentar una denuncia y se encontró con un policía que desconocia el idioma y no podia atenderle en valenciano. El ciudadano presentó más tarde una reclamación a través de la Plataforma per la Llengua País Valencià. La reclamación terminó llegando a modo de incidencia a la Delgación del Gobierno que recordó a la Jefatura la obligación de atender a cualquier ciudadano en sus dos lenguas cooficiales en el terriorio valenciano.

La orden ya ha generado polémica y desde el sindicato policial Jupol, considera que la queja puede provocar cambios de turno en contra de la voluntad o que se les exija un cometido, en este caso el de traductor, para el que no han recibido una formación apropiada. Han recordado que ''el propio Estatuto de Autonomía establece, respecto de las lenguas oficiales, que todos los valencianos tendrán el derecho a conocerlas, pero en ningún caso el deber, cosa que sí establece la Constitución Española respecto al castellano en su artículo 3.1''.