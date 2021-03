La Policía Local de València interpone 1.984 sanciones durante la semana de las "no-Fallas"

El Concejal de Protección ciudadana, Aarón Cano, ha hecho públicas hoy las cifras relativas a las intervenciones que ha realizado la Policía Local en los últimos fines de semana y el festivo de San José. “Nos gustaría haber estado hablando de unas fiestas y estamos dando del resultado de las no fallas”. Las cifras han sido muy bajas y revelan en primer lugar, en palabras del propio Cano, “el magnífico comportamiento de las comisiones falleras de la ciudad de Valencia. Las comisiones no es que no estén siendo un problema, sino que están siendo un aliado en la lucha contra la covid”. También ha puesto en valor el comportamiento responsable de la ciudadanía. Otro de los factores que ha favorecido una semana tranquila han sido las lluvias que se registraron durante los días 18 y 19 de marzo.

La primera de las actuaciones que ha destacado el concejal ha sido la inspección de los casales falleros, que ha concluido sin denuncias. Durante los siete días comprendidos desde el 13 al 20 de marzo la Policía Local ha puesto 416 sanciones por tirar petardos en la vía pública y 214 sanciones por infracciones a la ordenanza municipal de ruido. En las denuncias por ruido están contabilizadas, entre otras, las sanciones por realizar fiestas o cenas en los domicilios, pero Cano ha matizado que “hemos detectado que el número de fiestas o cenas de amigos en domicilios se ha reducido sensiblemente respecto de semanas anteriores”, en su opinión “está calando el mensaje de que aunque no abras la puerta a la Policía, te van a sancionar a través de la ordenanza de ruido y no por la norma de la covid-19”.

Durante esta semana se han puesto 506 sanciones por no llevar la mascarilla en lugares públicos, 499 por infringir el toque de queda, 289 por reuniones de más de seis personas en espacios públicos o privados y 60 por realizar botellón, la mayoría de ellas concentradas en el primer fin de semana y no en el del 20 de marzo.

En lo referente a los locales de ocio, la Policía Local ha interpuesto 22 sanciones, 18 por exceder el aforo del local y 4 por no respetar el horario de cierre. Para el concejal de Protección Ciudadana “éstas cifras evidencian el importante control de la Policía Local, pero además evidencian un comportamiento adecuado en líneas generales por parte de la ciudadanía Valenciana”.

“También queremos destacar que ha funcionado muy bien la iniciativa del Arzobispado del “Maremóvil” y las ofrendas espontáneas o individuales que se han realizado en las parroquias de la ciudad de Valencia en los términos acordados”, ha destacado Cano, quien ha agradecido la iniciativa y ha afirmado que “cuando todo se habla las cosas funcionan y la ciudad recupera cierto tono y eso siempre es positivo”.

El concejal ha insistido en que la única forma de combatir esta pandemia es la de trabajar de manera coordinada entre la ciudadanía y las instituciones públicas, “esto es lo que ha ocurrido, vamos por buen camino, pero sabemos que si bajamos la guardia podemos volver a pasarlo mal”. Por último ha anunciado que en breve va a empezar la vacunación de los bomberos de más de 55 años.