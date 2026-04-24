La Policía Local pilla un conductor de autobús en Valencia que da positivo en cocaína antes de recoger a un grupo de turistas chinos

Agentes de la Policía Local de Valencia han interceptado este miércoles a un conductor de autobús que ha dado positivo en cocaína durante un control rutinario de transportes. Los hechos han ocurrido a las 19:51 horas en la Avenida de los Naranjos de la ciudad, en el marco de un dispositivo de refuerzo de inspecciones sobre el transporte público, que incluye VTC, taxis y autobuses.

Un viaje truncado por el positivo

Durante la actuación policial, se ha procedido a la verificación de la documentación del autocar. Al someter al conductor a la prueba de detección de sustancias tóxicas y estupefacientes, esta ha arrojado un resultado positivo en cocaína.

En el momento de la intercepción, el vehículo no transportaba pasajeros, aunque sí se encontraba cargado completamente de equipajes. El conductor estaba esperando para recoger a un grupo de 25 turistas de nacionalidad china, a quienes había dejado previamente en el centro histórico de la ciudad para una visita.

Solución para los turistas y el vehículo

Como consecuencia del positivo, el autocar ha quedado inmovilizado por las autoridades. Los turistas han tenido que ser trasladados en taxis hasta su destino final, la localidad de Benicasim.

Por su parte, la empresa propietaria del vehículo, que tiene su sede en Albacete, ha enviado a otro chófer durante la jornada del jueves para que se hiciera cargo del autobús inmovilizado y pudiera retirarlo.