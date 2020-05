La Policía Local intensifica los controles en bares y terrazas y en los vehículos ocupados

La Policía Local ha intensificado la vigilancia en terrazas, bares y restaurantes así como en parques y espacios públicos tras la entrada en la Fase1.

Aarón Cano, concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València ha subrayado la “normalidad” de la primera jornada de la Fase 1 en la que destaca el “cumplimiento mayoritariamente ejemplar”. De hecho, las propuestas de sanción han descendido considerablemente cayendo hasta las 24 que interpuso ayer Policía Local de València mientras que el día anterior, domingo 17 de mayo, fueron de 199. Y es que, al aumentar las actividades permitidas, han descendido en la misma proporción.

El responsable de Seguridad en el Ayuntamiento de València también ha anunciado que Policía Local de València “potenciará la creación de circuitos seguros para que la gente pueda pasear o hacer deporte garantizándose las distancias de seguridad” y ha apelado a la responsabilidad individual manteniendo las distancias de seguridad en todo momento y utilizando mascarillas, cuyo uso es altamente recomendable, para “protegerte y proteger a los demás” ha señalado el edil Aarón Cano.

En cuanto al dispositivo de Policía Local de València, se van a establecer controles estáticos por toda la ciudad para controlar el uso de la mascarilla cuando varias personas utilicen un mismo vehículo y no convivan en el mismo domicilio. Asimismo se controlará la ocupación máxima de dos personas por fila de asientos cuando no convivan en el mismo domicilio y se controlarán que los desplazamientos sean en la misma provincia. En cuanto al transporte público se controlará el uso obligatorio de la mascarilla y la ocupación en autobuses, taxis y VTC. En cuanto a las terrazas y bares, Policía Local de València controlará la distancia obligatoria de dos metros entre mesas y personas, inspeccionará que la ocupación máxima sea del 50% de las mesas y del aforo y controlará que los grupos no excedan de las 10 personas.