Policía Local inicia una campaña de control de estacionamiento en carga y descarga por Black Friday y Navidad

La Policía Local de València ha iniciado una campaña con la que pretende evitar el uso indebido de las zonas de carga y descarga ante la llegada del Black Friday y la Navidad, especialmente en el centro histórico y en Russafa.

El concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València, Aarón Cano, se ha reunido este viernes con representantes del sector del transporte, la hostelería y el comercio para informarles de la campaña que tiene por objetivo armonizar el reparto de mercancías con la ocupación de la vía pública.

"Queríamos sentar a todos los actores de las áreas más afectadas, Russafa y centro histórico, para llegar a un acuerdo en el que no se resienta la actividad económica y los repartidores puedan hacer su trabajo con garantías, las zonas de carga y descarga estén libres de vehículos privados y no estacionen en lugares donde no pueden hacerlo", ha destacado.

Se trata de una reunión "importante" para armonizar "todos los intereses" ante la inminencia de citas comerciales "clave" como el Black Friday o las Navidades, ha destacado el consistorio en un comunicado.

Al encuentro han asistido la secretaria general de Confermercats, Cristina Oliete; el secretario general de la Federación de Empresarios de Hostelería de València, Rafael Ferrando, y representantes de la Federación Valenciana del Transporte y la Logística, así como de la Asociación de Comerciantes y Profesionales del Centro Histórico y del Ensanche.

El edil ha garantizado que la Policía Local "actuará con sanciones sobre estacionamientos por parte de particulares que usan indebidamente las zonas de carga y descarga, pero también sobre aquellos repartidores que estacionen fuera del horario autorizado".

La Policía Local de València empezará a sancionar el uso indebido de las zonas de carga y descarga "próximamente". Hasta el momento, la campaña es informativa.

Para el responsable de Protección Ciudadana, "estamos en un momento clave, queremos que le vaya bien a toda la ciudad, a comercios, hostelería y a la ciudadanía que no puede ver comprometida la ocupación de aceras; nos han llegado muchas quejas sobre estacionamientos indebidos".

Las unidades de distrito de la Policía Local están actualizando el estado y las necesidades de todas las zonas de carga y descarga de la ciudad, porque, según ha explicado Aarón Cano, València "ha cambiado y, o bien la actividad comercial en ese emplazamiento ha variado en los últimos años o tiene nuevas necesidades porque hay vehículos de reparto dimensiones más grandes que el espacio actual de la zona de carga y descarga". El informe al respecto, una vez finalizado, será remitido a Movilidad Sostenible.