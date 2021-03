La Policía disuelve una otra fiesta ilegal en una residencia de estudiantes en Valencia

Agentes de la Policía Nacional han disuelto enla madrugada del sábado a domingo una fiesta ilegal celebrada en una residencia de estudiantes de la ciudad de València, en una intervención que se ha saldado con 61 actas de sanción tramitadas, la mitad de ellas por no llevar la mascarilla puesta.

Sobre las 00.30 de la madrugada, el 091 recibió una llamada que alertaba de la celebración de una concurrida fiesta en un colegio mayor del distrito Marítim que generaba ruidos que molestaban a los vecinos, según fuentes policiales.

Los agentes se personaron en la residencia señalada, ubicada en la calle Francisco Cubells, y allí sorprendieron a una treintena estudiantes que no cumplían las normas de seguridad sanitaria por coronavirus.

Como consecuencia de la intervención, se levantaron 61 actas de sanción: 30 de ellas por no llevar la mascarilla puesta, otras 30 por la celebración de una fiesta ilegal en la actual situación de pandemia y una más por desobediencia, según las mismas fuentes.

No es la primera fiesta de estas características en la que ha de intervenir la Policía. El pasado mes de octubre, una fiesta en un colegio mayor de Valencia provocó un borte masivo de covid con 168 contagios y obligó a suspender las clases en el campus de la Universitat Politècnica, por la que se vieron afectados más de 25.000 alumnos. A día de hoy la Generalitat todavía no ha resuelto el expediente sancionador para los responsables de la residencia de estudiantes y los promotores de la fiesta en la que no se cumplieron las medidas de seguridad contra el coronavirus. Aquella fiesta provoó el mayor brote detectado en la Comunitat con 168 positivos.