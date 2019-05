Podemos reclama su sitio

Unides Podemos reclama a sus socios de gobierno que le den su espacio en les Corts. Quiere más despachos y estar más cerca del gobierno en el hemiciclo. Y es que para el sindico Rubén García Dalmau, Podemos no puede estar en el "gallinero" del hemiciclo y reclama su espacio como tercera feurza botánica. Quiere bajar hasta ubicarse lo má cerca posible de los escaños que ocupa el Consell, y ya no se conforma con ocupar los sillones que ocupaba en la anterior legislatura, pese haber pasado de 13 a 8 diputados. Algo que todos los grupos, sin excepción, le han afeado. Desde la opsoción no entienden que se de prioridad a esas cuestiones y lo enmarcan en las negociaciones del futuro consell Botanico. La sindica popular, Isabel Bonig tilda de vergonzoso que esten en esas cuesitones y por otra parte ironiza asegurando "adiós a la casta"

Incluso sus futuros socios de gobierno, consideran anécdótica la cuestión aunque prometen estudiarlo. El socialista Manolo Mata asegura que los 99 escaños son dignos y no entiende que se de prioridad a eso, pero que si para ellos es importante se estudiará su reubicacion.

No es la única petición de unides podemos quien también quiere que el mestizaje llegue a todos los estamentos del Consell, incluida la presidencia de la Geenralitat y la vicepresidencia, actualmente ocupadas solo por un "color".

Unides Podem ha reclamado que el mestizaje llegue a todos los ámbitos del nuevo Gobierno del Botànic, incluso a la presidencia de la Generalitat, la vicepresidencia o las vicepresidencias si las hay, aunque ha preferido no concretar más a falta de avances en la negociación.

El síndic del grupo Unides Podem en Les Corts, Rubén Martínez Dalmau, ha destacado tras la Junta de portavoces que los ocho diputados son "fundamentales para hacer gobierno" y que este grupo quiere participar "en pie de igualdad" en las negociaciones.

Para el síndic socialista, Manolo Mata, se parte de "una realidad", los diputados obtenidos por cada grupo, 27 en el caso del PSPV que, sumados a los de Compromís, dan un total de 46.

A partir de ahí, ha dicho, "iremos viendo cómo encajamos" la participación de las fuerzas políticas si quieren entrar en el gobierno y "escucharemos sus propuestas" y se verán las fórmulas.

Mata ha ironizado al decir que Ximo Puig no les dará "un brazo o una pierna" intelectualmente hablando, y además cuando todavía no se sabe si Presidencia de la Generalitat tendrá competencias adscritas o no.

Además, las negociaciones continuarán este viernes y tratarán sobre la estructura del nuevo gobierno, y el problema, según Mata, no es dónde "coloca a Podem" sino cómo continuar en una senda que ha llevado a revalidar la mayoría al PSPV, "sin hacer mal a nadie" y creando empleo.