Planes para hacer en Valencia este fin de semana

Esta semana ya empezamos a tener mejor humor. El sol nos ha estado acompañando estos últimos días y además de absorber vitamina D, nos ha dado más vitalidad y alegría. ¡Ya teníamos ganas! Aunque alegría también nos proporciona la cultura y los espectáculos, es muy reconfortante salir y que la luminosidad de Valencia nos acompañe a diario.

La cartelera de espectáculos de nuestra ciudad también nos ofrece buenos planes para alegrarnos la vida. Los festivales 10 Sentidos y Cabanyal Íntim están ofreciendo nuevas propuestas y creaciones para ver y disfrutar cada una de las sedes elegidas.

El festival de las artes vivas de Valencia que apuesta esta edición por “El amor” aún tiene toda la semana próxima por delante para celebrar y reflexionar acerca del acto de amar, en el sentido más amplio y sin detenerse necesariamente en lo romántico. El Festival 10 Sentidos se está celebrando en escenarios tan diversos como la Estación del Norte, el Monasterio San Miguel de los Reyes, Centre del Carme y destacadas salas de teatro de la ciudad como Espai Inestable o Sala Off, entre otras.

El “Caos” que presenta este año el Festival Cabanyal Íntim se clausura este fin de semana. El público aún tendrá así la oportunidad de disfrutar de los espectáculos en lugares tan diversos como el patio de una casa, la sede de la Escuela de Música del Marítimo, el Museo del arroz, el antiguo Escorxador -sede de la extinta plataforma Salvem el Cabanyal-, la antigua Escoleta y los cajeros automáticos del barrio. El arte es arte allá donde se representa. No importa el lugar.

Mañana se estrena en el Teatro Olympia el musical Ghost. El espectáculo que traslada a las tablas del teatro la historia de amor que triunfó en la gran pantalla en 1990. La película, protagonizada por Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg recibió dos Oscar: Bruce Joel Rubin, al mejor guión y Whoopi Goldberg, como mejor actriz secundaria.

El estreno mundial de “Ghost, el musical” tuvo lugar en la Manchester Opera House en marzo de 2011, año en el que también hizo temporada en el West End de Londres. Desde esa fecha el espectáculo ha tenido una imparable trayectoria internacional. Arrancó en Broadway e hizo gira por EEUU. Se presentó en Reino Unido, Austria, Corea del Sur, Rusia y Alemania, entre otros países. Tres continentes han aplaudido este espectáculo que ha arrasado durante dos temporadas en la Gran Vía madrileña.

El musical en España es una producción original dirigida por Federico Bellone, donde un total de 41 escenas recrean la película con una puesta en escena espectacular. Con música en directo, el espectáculo cuenta con una banda de rock y con las voces de David Bustamante, Ricky Merino y Cristina Llorente como protagonistas. Se quedará en Valencia hasta el 12 de junio.

La comedia “Descarados” de Dario Fo que representa la compañía l’Om Imprebís en el Teatro Talia, continúa haciendo reír al respetable con un texto adaptado a nuestros días. Una sátira de nuestra sociedad que pone al descubierto los manejos de la política, los jueces, las empresas del Ibex 35, la policía o las cloacas del Estado. Un guión adaptado con mucho “eh… mérito”.

La actriz, bailarina y coreógrafa Pepa Cases presenta en el Teatre Rialto el espectáculo “Bésame 2.0”. Este montaje es el resultado de una propuesta participativa que celebra 10 años en escena trabajando sobre la violencia de género de una manera íntima y cercana. También con carácter de taller didáctico de prevención, dado su original formato creado por la actriz, cuya pieza finaliza a modo de tertulia. Teatro y danza, comedia y tragedia en un mismo espectáculo de carácter feminista, donde todo el público, sin importar el género, será protagonista.

Esta tarde l’Auditori de Torrent presenta “Vesània” con la compañía Teatro del Contrahecho y la dirección de Eva Zapico. Este montaje habla de una realidad distópica consecuencia de nuestra propia demencia. ¿Alguna vez nos hemos preguntado dónde nos llevarán nuestras decisiones, qué lugar y qué tipo de vida les espera a nuestros hijos?

Supongamos que la realidad a la que llegamos es muy diferente de la que esperábamos, la que no deseábamos de ninguna forma; supongamos que llegamos a Vesània: una realidad distópica consecuencia de nuestra propia demencia, de la locura de la sociedad.

Mañana sábado la danza se adueñará del escenario del auditorio de l’Horta Sud con el espectáculo “Neanderthal” que simboliza la epopeya humana. Este montaje de la compañía David Vento, habla de nuestro primo (no tan) lejano levantándose antes que el Sapiens. Es el baile de los chamanes. Es la manipulación de la conciencia colectiva. Es el ayer y el hoy. Es danza, música en directo, teatro y videoarte al servicio de la belleza. Sentir la esencia del hombre primitivo en el hombre de hoy.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Neanderthal podría ser como aquel disco de oro que portan las sondas Voyager lanzadas en 1977, aquel disco con grabados y sonidos de la tierra que fue lanzado al espacio con la esperanza de que otra civilización las encuentre y nos encuentre.

La Màquina Teatro presenta hasta el 22 de mayo “Pim! Pam! Pum! Si hay grillos hay esperanza.” la esperada tercera parte de su trilogía contemporánea tras las exitosas Opalalá y Tríptic Casual. La valenciana Gretel Stuyck y el venezolano radicado en Valencia, Rafa Cruz, son la pareja que protagoniza este espectáculo. La obra descubre al espectador una comedia corrosiva sobre la vanidad, el hartazgo y el exceso de bienestar, en una sociedad regida por el miedo a lo peor, donde todo se resuelve con un click.

Para los más pequeños de la casa también traemos propuestas para asistir con ellos y disfrutar de los espectáculos.

El Teatro Carolina presenta este fin de semana la adaptación al teatro del cuento “Los tres cerditos”. El conocido clásico vuelve a subirse a los escenarios, pero esta vez, no lucharán solos contra el lobo feroz porque podrán contar con la ayuda de todos sus amigos: Caperucita Roja, El Patito Feo y La Ratita Presumida, entre otros.

“A cau d’orella” es la propuesta de arte sonoro para la primera infancia y sus familias que presenta Sala l’Horta. Este montaje inspirado en la luna y el paisaje sonoro de la noche, se podrá ver el domingo en funciones de mañana y tarde. Unas conchitas, macetas vacías, papel arrugado… todo suena a poquita luz para hacerle cosquillas al oído y experimentar con la ciclicidad del tiempo, las formas y colores de los astros, los ruidos de los animales nocturnos y, incluso, los recuerdos y las historias de la luna que forman parte de nuestro imaginario.

Escalante Centre Teatral presenta una de sus producciones en el MuVIM este domingo por la tarde. Habrá dos funciones de “I les idees volen”. Un espectáculo de circo para toda la familia donde el juego, la colaboración con el público, la luz y la música se enlazan para que cada función se convierta en una experiencia diferente. La compañía Animal Religion trabaja para innovar en el circo y buscar nuevos medios de expresión. Desde el inicio de sus creaciones comparte un espacio donde la luz, el cuerpo y el sonido o la música emergen simultáneamente creando una identidad propia.

Respecto a la gran pantalla, esta tarde se inaugura en La Beneficència el Festival SocialMed, primer Festival de Derechos Humanos del Mediterráneo. Un evento que presta especial atención al cine y la creación artística relacionada con temas sociales vinculados geográfica y culturalmente al mar Mediterráneo.

El festival tiene su sede principal en València y se celebra anualmente. La edición de este año está dedicada al agua con el lema “Sin agua no hay vida”. Hasta el 27 de mayo se podrán ver en las diferentes sedes ubicadas en nuestra ciudad todos los documentales y largometrajes dedicados a este preciado elemento. El tema de la edición de 2022 es el agua como el ejemplo más dramático del cambio climático que estamos sufriendo: La ONU calcula que en 2050, 5700 millones de personas tendrán dificultades de acceso al agua. Es también fuente de conflictos sociales y políticos. Por esa razón, las actividades principales del festival estarán dedicadas a este tema. Encontraréis la programación en la web del festival festivalsocialmed.org

Mañana sábado por la tarde en Matisse Club podremos disfrutar del sonido swing jazz de Albert Sanz y Sedajazz Big Band. El jazzman valenciano trae de vuelta su proyecto de big band junto a Sedajazz tras el éxito del disco “l’Emigrant”. En esta ocasión tendremos la oportunidad de

disfrutar de una súper banda con algunos los mejores músicos de la escena de jazz nacional de cerca y en una sala ideal para esta formación. ¿Qué mejor plan para antes de ir a cenar?

Aunque también Matisse Club puede ser un buen plan para el domingo a mediodía con el micro festival de música norteamericana. Podremos ver en directo los conciertos de Soul Samurai y The Sure Cards. El repertorio de Soul Samurai abarca desde Stevie Wonder y Marvin Gaye hasta Burt Bacharach y The Beatles, con arquitectura musical en la línea de Al Jarreau, Grant Green, Wes Montgomery y George Benson.

Por su parte The Sure Cards es un proyecto que inicia el saxofonista Juanjo Martín, líder de la formación, a partir de su admiración por la música del mítico grupo The Crusaders. El sexteto respeta las composiciones originales imprimiéndoles una gran fuerza, que en directo seguro atrapan a cualquier oído que se preste, o acualquier cuerpo que quiera bailar.

La banda Vetusta Morla actuará este sábado en el Auditorio Marina Sur con la gira “Cable a Tierra 2022”. El grupo madrileño que revolucionó el mundo del rock alternativo desde que comenzó su andadura en 1998, se ha convertido en todo un referente sobre los escenarios. En la actualidad tiene una legión de fans que llena todos y cada uno de sus conciertos.

Maka, el artista nacido en Granada, y uno de los representantes más importantes del flamenco urbano, vuelve a los escenarios tras dos años sin pisarlos, será este sábado noche en la Plaza de Toros de Valencia.

En su vuelta presentará su último disco “Detrás de esta pinta hay un flamenco”. Se trata de un álbum que marca una evolución en el sonido desarrollado por el artista hasta el momento, y que ha conseguido conquistar cada vez a más seguidores. El granadino ha conseguido convertirse en uno de los mayores exponentes del flamenco urbano dentro de nuestro país.

Esta semana en Les Arts actúa el contratenor polaco Jakub Józef Orli?ski una de las voces que más destaca actualmente en el panorama lírico internacional. Este bailarín de break dance e intérprete de ópera barroca, que está llamado a abanderar la nueva generación de contratenores, actúa este domingo en el auditorio valenciano como cierre delciclo Les Arts es lied. En su debut en el teatro de la ópera interpreta una selección de piezas de autores barrocos y compositores polacos, acompañado al piano por Micha? Biel.

Por la mañana, la sala principal será escenario de otro de los conciertos populares para todo el público que por sólo 5 € quiera disfrutar de música y voces en directo con el concierto lírico de los artistas del Centre de Perfeccionament. El recital Matins a Les Arts de este domingo presenta un programa que está compuesto por canciones de Barbieri, Moreno Torroba, Straus y Offenbach, entre otros. Escucharemos a las sopranos Pilar Garrido y Rosa Dávila; a las mezzosopranos Mariana García y Laura Orueta; al tenor Jorge Franco y a los barítonos Alejandro Sánchez, Marcelo Solís y Carlos Fernando Reynoso acompañados por los maestros pianistas Ignacio Aparisi y José Alberto Sancho.

También por la mañana habrá otro concierto interesante: el de “Pasodobles taurinos” con la Banda de la Universidad Politécnica de Valencia, bajo la dirección de D. Francisco José Valero García, que interpretará 16 pasodobles, entre los cuales habrá cuatro de ellos de riguroso estreno

El concierto está organizado por la Federación Taurina Valenciana, la Tertulia Taurina del Ateneo Mercantil y Asuntos Taurinos de la Diputación de Valencia comenzará a las 11,30 horas. La entrada será libre, hasta completar aforo.

La Orquestra Filharmònica de la Universitat, dirigida por su directora titular Beatriz Fernández Aucejo, da la bienvenida a la primavera este domingo por la tarde en el TAC Teatre Auditori de Catarroja. La formación de jóvenes músicos nos presenta un programa del siglo XIX europeo para celebrar la llegada de la tan esperada estación de entretiempo.

El concierto comenzará con la obertura de la ópera Oberon o el juramento del rey de los elfos del compositor romántico alemán Carl Maria von Weber. A continuación, podremos oír El Moldava, parte de la obra Mi Patria que el nacionalista checo Bedrich Smetana dedicó a describir la belleza de su país; en este movimiento en concreto al curso del río Moldava. El programa finalizará con la Sinfonía núm. 2 de Alexander Borodin; con un sonido muy ruso, la obra bebe de la música folklórica y de la tradición litúrgica de su tierra natal como fuente de inspiración.