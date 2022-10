Planes para este fin de semana en Valencia y alrededores

Esta semana estamos de celebración: el Nou d’Octubre. Una fecha para tener en cuenta por la historia de Valencia, y también por la germanor que se refleja en cada uno de los actos culturales, dejando a un lado las posturas políticas. Una vez más se demuestra que la cultura nos une.

Si el tiempo no lo impide, se han organizado un montón de actividades en nuestra ciudad que van desde espectáculos infantiles, conciertos, una dansà popular y una entrada de Moros y Cristianos por citar algunas. Y es que nos une la danza, nos une el teatro, y sobre todo nos une la música; porque nos provocan emoción, y con ella, bienestar y felicidad.Y de eso se trata, de vivir lo más felices posible.

Pues si además de todo lo que nos ofrece Valencia este finde, queremos disfrutar de teatro, esta semana se estrenan varios montajes.

El Teatro Talia presenta “Tercer cuerpo” una obra protagonizada por Carmen Ruiz, Natalia Verbeke, Carlos Blanco, Nuria Herrero y Gerardo Otero. El dramaturgo y director argentino Claudio Tolcachir revisita su propia obra en un montaje que desata carcajadas y amor por sus personajes.

Tercer cuerpo nos cuenta la historia de cinco personas bastante perdidas en la vida y atenazadas por el miedo. Cinco seres que no son capaces de "encontrarse", que quizás no saben vivir y que tampoco saben amar. En realidad, nada que se salga de lo cotidiano. Broncas de pareja, frustraciones, traumas, preocupaciones amorosas, sexuales o económicas. Lo que pasa es que Tolcachir retuerce esa cotidianidad hasta la extravagancia exprimiendo los diálogos hasta el punto absurdo en que estalla la comicidad.

Otra comedia que también se estrena este fin de semana es la que lleva por título “Las Danesas” que se podrá ver en el Teatre Rialto hasta el 30 de este mes. La obra escrita y dirigida por el dramaturgo y actor valenciano Xavo Giménez toma lo verdadero y falso como eje de su argumento.

Estamos en una sociedad en la que, muchas de las cosas que nos rodean, son aparentemente verdaderas, pero son absolutamente falsas. Como, según nos explica su autor, los escaparates que recrean una casa, cuando no lo es, y allí no vive nadie; las fotos que llevan los marcos que compramos y que luego tiramos, o muchas de las imágenes que se comparten en las redes sociales que aparentan una cosa, cuando en la realidad son otra. La vida discurre entre un montón de trampantojos, los mismos que comparten los hermanos Valle. Cuatro hermanos que no han volado del nido, escacharrados y rendidos; que conviven bajo cuatro paredes bañadas en nicotina y una terraza que da a un cielo de persianas y pinzas. Una comedia negra que se podrá ver hasta final de mes en el Teatre Rialto.

Seguimos con más teatro, el que se presenta este fin de semana en el TEM, Teatre El Musical que levanta el telón con la obra premiada con el Max 2021 como mejor Autoría Revelación, la de su creador, Fernando Delgado-Hierro.

“Los Remedios” habla del barrio sevillano construido en los años cincuenta. En este barrio popular, dos amigos de la infancia se juntan para tratar de entenderse a base de representarse a ellos mismos, a las personas que marcaron su juventud y al contexto social que forjó su identidad. La obra es una revisión a lo que vamos adquiriendo como propio según el barrio donde crecemos: los gestos, los tonos y las posturas. Esta pieza estará todo el fin de semana en la sala del Cabanyal-Canyamelar.

El Teatro La Plazeta ha preparado un programa con el humor y el ilusionismo como protagonistas. Este viernes y sábado El Monaguillo hará reír al respetable con el show “¿Sólo lo veo yo?”. El sábado noche el enigmático Toni Pons mantendrá al público pegado a su butaca con los números increíbles de “Despierta”.

Artea Espai acoge hasta el 23 de octubre la comedia “¿Dónde metemos al muerto?” un montaje de enredo que cuenta la historia de dos amigas. Todo iba bien en las vidas de Susana y Cristina, pero no sabían que un día viendo la televisión la noticia serían ellas.

El Teatro Olympia despide esta semana la adaptación musical del bestseller de Noah Gordon ‘El Médico, el musical’ con el patio de butacas entusiasmado una representación tras otra. El domingo terminan las funciones en Valencia de uno de los musicales más destacados de nuestro país. Aún hay tiempo de ir, si es que podéis encontrar entradas.

La compañía Bambalina Teatre actúa en la Sala Ultramar con el espectáculo “Hamlet” que se verá el sábado y el domingo. En Dinamarca, el príncipe Hamlet, aún conmovido por la muerte de su padre, es testigo de la aparición de su espectro que le pide venganza por su asesinato. Este será el desencadenante que empuja al príncipe a desenmascarar a los responsables y ejecutarlos sin piedad.

La Sala Off acoge este fin de semana otra comedia musical para toda la familia “La guardiana de las historias”. En la trama al abrir un cuento, las palabras se escapan de las páginas. En esta aventura el público disfrutará al son de la música que suena al viajar por mágicos lugares y descubrir grandes secretos. Es el momento de leer, cerrar los ojos y bailar.

En La Rambleta se puede ver el musical 'Sherlock Holmes y el cuadro mágico', un espectáculo basado en el archiconocido investigador londinense. Esta pieza para todos los públicos, cuenta que, hace unos años, un lunes algo muermo, poco antes del almuerzo, sonó el teléfono de Sherlock Holmes. La mofletuda Condesa de Nata se había quedado patidifusa ante un medio robo: sí, su cuadro preferido todavía estaba en su sitio, pero los colores se habían esfumado.

Otra aventura para toda la familia es la que presenta Teatre Escalante al aire libre. Este fin de semana habrá varias funciones de una fantástica excursión dramatizada en clave de danza por el Parque Central que convidará a los espectadores a reflexionar sobre la naturaleza y la necesidad de escucharla. La función titulada “Xafar la gespa” se sigue mediante unos auriculares / audioguía y es itinerante.

El TAC, Teatre Auditori de Catarroja presenta la obra infantil “Horta”. Un espectáculo que recupera los valores arraigados a la tierra y a las costumbres valencianas más genuinas y ancestrales, contemporizándolos y adaptándolos a los intereses y los conocimientos de los más pequeños. Un recorrido itinerante a través de los diferentes espacios del teatro transformados en Horta, donde los sentidos y los niños serán los protagonistas: tocar la tierra, escuchar y cantar canciones, descubrir historias y objetos antiguos u oler plantas.

Este viernes mientras no llueva, tenemos la oportunidad de ir al concierto del ciclo “Un Lago de Conciertos”. La serie de conciertos gratuitos organizada por Berklee Valencia en colaboración con La Ciutat de les Arts i les Ciències, presenta el increíble talento musical de los estudiantes del campus de la prestigiosa escuela.

El recital tendrá lugar en el lago norte del Museu de les Ciències Príncipe Felipe y es totalmente gratis. En estos conciertos se puede disfrutar de una amplia selección de estilos musicales para todos los gustos: jazz, jazz fusión, R&B, soul, pop, o latin music, entre otros.

También la noche del viernes se presenta en concierto la banda Xixa Morá en Matisse Club. Una formación ecléctica que lleva la cumbia y los ritmos latinos a la máxima expresión para bailar cada tema en directo.

Y ya que estamos celebrando la valencianía, os recomendamos la nueva propuesta de la factoría Sedajazz Nou Octet Sedajazz con el espectáculo “Canço en clau de Jazz” que actúa este viernes en Foios. Este recital ofrece un repertorio basado en temas de cancionero de la música valenciana y arreglados en clave de jazz. Una propuesta muy interesante que os sorprenderá.

Si queremos más jazz, este sábado en Jimmy Glass podremos ver en directo a la banda Kurtis Li Quartet formada por Kurtis Li a la guitarra, Javier Vercher al saxo tenor, Ales Cesarini al contrabajo y el baterista Quique Ramírez.

La ópera “Anna Bolena” sigue representándose en Les Arts con éxito de crítica y público. Habrá función esta tarde, el lunes y el jueves día 13. La historia de la desdichada reina de Inglaterra llevada al bel canto, es una de las obras de la Trilogía Tudor del insigne compositor Gaetano Donizzeti. El reparto no puede ser más acertado con Alex Esposito como Rey Enrique VIII, Eleonora Buratto como Anna Bolena, Silvia Tro Santafé como Jane Seymour e Ismael

Jordi como Lord Percy. Todos estos cantantes son destacados artistas internacionales y voces habituales del coliseo valenciano que están dirigidos por el director -experta batuta belcantista- Maurizio Benini.

Por su parte, el Palau de la Música presenta en El Almudín el concierto de Zahir Ensemble este sábado por la tarde, dentro del ciclo de conciertos gratuitos. Desde el momento de su fundación, esta formación sevillana concita de inmediato el interés de jóvenes y experimentados intérpretes tanto del ámbito español como del internacional, todos ellos con la determinación de mostrar la riqueza de la música contemporánea.

El sábado, si la lluvia no aparece (si tiene que llover, que llueva de noche), podemos ir a ver el acto organizado por la Federación de Folklore de la Comunitat Valenciana justo antes de la Dansà del Nou d’Octubre. A partir de las siete de la tarde se va a celebrar en la plaza del Ayuntamiento el Festival de Música, Balls i Cançons Valencianes con la participación del Grup de Danses de Moncada, Associació Cant Valencià d’Estil de València y el Grup de Ball de Torrent. Una buena ocasión para disfrutar de la belleza de nuestro rico y variado folklore. Al finalizar, quien quiera seguir con la música valenciana y también aprender algunos pasos de baile… habrá una dansá en la plaza del Ayuntamiento de Valencia abierta a todo el que quiera participar.

El domingo, además de todos los actos oficiales a los que podemos sumarnos, habrá mascletá y por la tarde se celebrará la Entrada de Moros i Cristians Ciutat de Valencia. El recorrido será el habitual de todos los años y en esta edición desfilarán 27 escuadras cristianas, 37 moras, varios ballets, carrozas y más de 36 bandas de música.

¡Feliz Día de la Comunitat Valenciana!