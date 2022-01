Planes para este fin de semana en Valencia

Si aún tenemos ganas de ver más espectáculos antes de volver a la rutina, estamos de suerte. La cartelera valenciana sigue repleta de actividades.

Además de las obras que nos acompañaron en la entrada del año como “8 Reinas”en Sala Russafa con la historia de ocho mujeres poderosas interpretadas por ocho grandes actores o “La función que sale mal” en el Teatro Olympia en la que una compañía teatral tiene mala pata hasta para bajar el telón; continúa en cartel “El método Grönholm” una exitosa sátira sobre el mundo de los procesos de selección de personal que se puede ver en el Teatro Talia.

Otra propuesta ya conocida por el público valenciano es la que de nuevo vuelve al Teatro Flumen con el homenaje a Lina Morgan “Maravilloso fue volver” que levanta el telón este fin de semana.

La Sala OFF estrena en Valencia la obra de teatro “Pura”. Este montaje de Os Naufragos Teatro habla de nuestros mayores. En concreto, el origen de la pieza es la abuela Pura, familia de su director, que es el hilo conductor del espectáculo. Pura está de cumpleaños. Cumple 94 años y su deseo es ir de nuevo a ver una película al cine Paris. Un cine que ya no existe, un cine que ahora es una tienda de moda.

“El Rastre d’Aquella Nit” es la nueva producción de Espai Inestable. Las improntas de aquello que hemos sido, de aquello que somos y de lo que seremos… se pueden ver desde la estación espacial internacional y se mantienen a la vista diversas horas, e incluso en días soleados duran más de una vuelta a la Tierra.

Indagando por todos estos rincones se pueden encontrar pistas sobre donde vamos o de donde venimos.

Teatro Carolina presenta este viernes el espectáculo de Magic Mazo “La gran ilusión” Después de 13 años en el mundo de la magia, Magic Mazo presenta un show donde reúne todos sus conocimientos para hacer que pasemos 70 minutos sin parpadear y con la sonrisa puesta. Habrá magia, humor, apariciones, mentalismo, escapismo, levitación, metamorfosis y muchas cosas más, junto a su ayudante Astrid. También se podrá ver en el mismo escenario, todo el fin de semana, la obra para todos los públicos “Pulgarcito”. La historia de este diminuto héroe infantil se queda todo este fin de semana en Valencia adaptada y llevada a escena por la compañía Luna Teatre.

Este fin de semana es el último antes de empezar el cole. Para aquellos que quieren aprovecharlo con los peques, aquí van algunas recomendaciones.

El Teatro Principal acoge el tradicional ciclo Nadal a l’Escalante que se celebra durante la época vacacional de invierno. Hoy levantará el telón el montaje “Rebe.lió” un espectáculo de danza de la compañía Marea Danza bajo la dirección dela Teta Calva.

Este alegato a favor de la libertad y contra la opresión nos cuenta, a través del baile, la historia de cinco obreras desde que el día despunta y sale el sol. Las manos están listas para el trabajo, para producir. Son parte de la máquina. Son el ganado. Sin descanso.

Sin vida. Sin tiempo. Metales y vidas oxidadas. Y manos cansadas. Hasta que llega el día en el que dicen basta e izan la bandera de la rebelión eterna.

Teatro Flumen estrena en Valencia la nueva producción de José Saiz: “La bella durmiente, el musical de tus sueños”. Érase una vez un reino que sufrió la maldición de una bruja, una bella e inteligente princesa que creció sin conocer su origen, un príncipe que anhelaba libertad de decisión por encima de sus privilegios y tres hadas que, más que madrinas, eran madrazas.

Sala L’Horta ha preparado dos únicas funciones para este domingo -una por la manaña y otra por la tarde- de “Los Tres Cerditos”.

Tocinete es trabajador y Cochinillo y Gorrinico son muy perezosos. Cuando tienen que hacer cada uno su propia casa para esconderse del lobo, el primero se construye una casa fuerte con ladrillos y cemento, mientras, los otros por jugar y divertirse sólo les da tiempo a hacerse casas de paja y de madera, con el final que todos conocemos cuando llega el lobo…

En el Teatre Rialto continúa el el espectáculo “Adeu”. Hay muchas clases de despedidas: desde la que hace el que deja la ciudad para ir a la Universidad, una jubilación o una despedida de soltera. O ese ejercicio que ya no puedo hacer por mi edad o esa cantante que se despide en su última gira. Lucas y el resto de los artistas participantes en esta producción investigarán este concepto desde la música, el humor y el circo.

La Sala Ultramar presenta “Plastic”. Una obra sobre el cambio climático escrita para niños y pensada por adultos que creen que aún se puede cambiar el mundo. Año 2078. El mundo ha cambiado mucho. La comida viene en sobres, el agua se toma en pastillas, los animales han desaparecido y el paisaje es totalmente diferente.

La Rambleta despide este fin de semana el espectáculo para toda la familia “Aladín, un musical genial”. Este musical es la combinación perfecta entre la magia del cuento, la espectacularidad de la música en directo y el encanto de las aventuras de “Las mil y una noches”.

El Teatro La Plazeta ultima las funciones de “Antes de ser Magnífico”. Un show circense único, con personajes increíbles como trapecistas, acróbatas, la mujer barbuda y magos. Después de 2 años programado en Navidad, todo el mundo conoce a ANTE el Magnífico, pero no todo el público sabe cómo llegó a ser magnífico ni lo que ocurrió antes de que llegara a ser Ante. Este domingo presentan la última función.

Espai Rebombori presenta el espectáculo “Astrid y el señor Nilsson”. La historia de Astrid, la creadora de Pippi Calzaslargas.

Cada noche, imagina y relata a su hija las historias más increíbles de este personaje único en el mundo. Astrid cuenta historias de piratas y como derrotar a los malhechores. Son historias de empoderamiento de una niña que cambió el mundo gracias a la mente maravillosa de su creadora. Estará en cartel hasta este domingo.

En cuanto a música, muchos de los conciertos previstos para este fin de semana o se han cancelado o se han aplazado. Antes de salir os recomendamos confirmar por si acaso.

También en el auditorio del Palacio de Congresos, mañana se podrá ver el Homenaje a Mecano “Hija de la Luna” con la artista Robin Torres. La música del grupo sigue hoy tan viva como siempre. Un montaje completamente renovado, coreografías nuevas y una escenografía brillante harán que nos reencontremos con la verdadera esencia de Mecano gracias al mejor homenaje que existe hasta la fecha.

El gran hotel de la Navidad instalado en el Teatro La Plazeta despide sus conciertos navideños con Melomans. Este fin de semana nos dice adiós el espectáculo “Let it Snow”, un inédito musical de Navidad que presenta las mejores canciones y villancicos #MadeInChristmas de conocidos cantantes como Frank Sinatra, Mariah Carey, Dean Martin o Michael Bublé.

La sala Artea Espai también ha programado estas fechas actuaciones de este cuarteto vocal a capela con otro de sus espectáculos: “Desconcierto”. Hasta este domingo los Melomans harán doblete cada tarde.

El Palau de Les Arts trae un espectáculo para todos los amantes del cuarteto sueco ABBA. Este sábado a las 21 horas sonarán sus grandes éxitos con Abba Tribute. Masters of the Scene. Más de cuarenta años después de que se publicara su último disco, sonarán y nos harán revivir todas la canciones que nos han acompañado durante décadas.

El domingo por la tarde Lococlub nos transportará a los años cincuenta con la formación Dixie Jumble. Influenciados por el swing, el jazz, el blues y la música popular americana clásica, esta formación, con la voz de Marian Zorio al frente, inicia su andadura en el 2013. Nos recuerdan que también existieron cantantes como Peggy Lee o Ruth Brown, aunque es inevitable también ver en ellos la influencia de Billie Holiday.

El lunes tendrá lugar otro homenaje musical en nuestra ciudad: el Tributo a Beatles. Los Mersey Beatles son naturales, vibrantes y divertidos y han conseguido lo imposible: recrear toda la emoción y la energía de un auténtico concierto de John, Paul, George y Ringo. El sonido de Liverpool llega al Teatro Olympia con las mejores canciones de los Beatles: Let It Be, Yesterday, Twist and Shout...

Un espectáculo sorprendente con la réplica de los trajes del legendario cuarteto y una puesta en escena inolvidable.

El teatro de la ópera valenciano presenta el miércoles de la semana próxima al divulgador Ramón Gener que acude a la cita que tiene con el público de Les Arts para hablar sobre la próxima ópera que se estrena en nuestra ciudad: “Los Cuentos de Hoffman” que se podrá ver del 20 al 31 de enero.

También el miércoles actuará en Valencia Ismael Serrano. Después de siete años desde su último álbum inédito, “La llamada” y con el exitoso lanzamiento de sus discos “20 años. Hoy es siempre” y “Todavía”, Ismael Serrano presenta en el Palacio de Congresos de Valencia ‘Seremos’, el esperado nuevo álbum inédito del cantautor madrileño con el que se ha posicionado, durante las primeras semanas, en el nº2 de las listas de ventas.

A todos, feliz regreso a la rutina.