Plácido Domingo hará una nueva declaración para corregir la ''falsa impresión'' que generó su disculpa

El tenor Plácido Domingo ha cancelado las actuaciones comprometidas en el Teatro Real para el próximo mes de mayo. El artista tenía comprometida su actuación en cinco funciones de 'La traviata' previstas entre los días 9 y 13 de mayo, según han confirmado fuentes del Teatro Real.

El tenor quiere ofrecer una declaración ''adicional'' para corregir la ''falsa impresión generada por mi disculpa en algunos de los artículos que informaron sobre la investigación''del sindicato de artistas musicales de Estados Unidos AGMA, a propósito de las denuncias de acoso. Puntualiza que su disculpa fue ''sincera'' y de todo ''corazón'', ante la posibilidad de que pudiera haber herido a alguien por ''cualquier cosa'' que haya dicho o hecho. ''Como lo he manifestado en repetidas ocasiones, nunca ha sido mi intención lastimar u ofender a nadie'', ha señalado. Pero afirma que, a pesar de ello, ''sé lo que no he hecho y lo negaré nuevamente. Nunca me he comportado agresivamente y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie''.

La decisión de cancelar las actuaciones se produce horas antes de la reunión del el Comité Ejecutivo de la institución, convocada de urgencia para este jueves, con el fin de tomar una decisión sobre la presencia del tenor español en la programación de esta temporada, tras difundirse las conclusiones de la investigación independiente llevada a cabo por el Sindicato de Artistas Musiles de EE.UU (AGMA) sobre las acusaciones de abusos sexuales.

La decisión del tenor de cancelar en el Teatro Real se ha hecho pública un día después de que el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, decidiese suspender su participación en las actuaciones previstas en el Teatro de la Zarzuela para el 14 y 15 de mayo próximos "en solidaridad con las mujeres afectadas" por el escándalo sexual.

La Comisión Ejecutiva del Patronato del Palau de les Arts de València también abordará este jueves posibles acciones a raíz de la situación del artista Plácido Domingo, tras hacer público el comunicado en el que pedía perdón a las mujeres que le acusaron de acoso sexual. Entre los temas que se tratarán figura la petición de algunos colectivos de quitar el nombre del artista al Centro de Perfeccionamiento del teatro.