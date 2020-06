Pinedo estrena un canal balizado para la práctica de actividades náuticas

La Fundación Deportiva ha habilitado un canal balizado para la práctica de actividades nauticas en Pinedo y ya se encuentra operativo”, según ha explicado la concejala de Deportes, Pilar Bernabé.

La concejala ha indicado que “como en años anteriores, se montarán un total de cinco canales balizados para la práctica de actividades náuticas que se podrán disfrutar en las playas de València”. El propósito de estos canales balizados consiste en identificar los puntos de acceso al mar para que los deportistas puedan entrar compartiendo de forma respetuosa el espacio con el resto de bañistas.

