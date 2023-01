PP y Cs piden cambiar los bancos de hormigón de la plaza Polo de Bernabé tras las críticas de vecinos

PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de València reclaman al alcalde, Joan Ribó, que reconsidere el mobiliario urbano que se va a instalar en la plaza Polo de Bernabé y atienda a las quejas que han surgido entre los vecinos y usuarios, con pancartas y carteles contra la sustitución de los bancos de madera con respaldo por bancos de hormigón sin respaldo.

"La remodelación de la plaza y renovación del mobiliario es más que necesaria debido al mal estado en que se encuentran, pero pedimos al consistorio sensibilidad con nuestros mayores que son los que han expresado sus quejas al ver los bloques de hormigón que les van a colocar en lugar de los bancos con respaldo", manifiesta la concejal 'popular' Marta Torrado.

El primer grupo de la oposición exige así al gobierno municipal (Compromís-PSPV) que "humanice" los espacios públicos y sea "sensible" a las peticiones de los vecinos, al considerar que esta de los usuarios de la plaza de Polo de Bernabé en el barrio de Exposición es "más que razonable".

"Ahora que aún se está a tiempo pedimos que se replanteen el proyecto de los bancos que se van a colocar y los coloquen con respaldo y más amables con el entorno y los usuarios", defiende la edil.

Además, recuerda que en esta misma plaza se ubica la Oficina de la Defensora de las Personas Mayores: "A las personas mayores que utilizan esta plaza porque acuden con sus nietos a los juegos infantiles hay que sumar los vecinos que tienen cita con la defensora y también disfrutan del parque".

Ante las críticas, el grupo que encabeza Mª José Catalá pretende presentar preguntas al respecto en la próxima Junta Municipal de Exposición. El proyecto de remodelación de la plaza Polo de Bernabé se ha realizado gracias a una propuesta del PP en los presupuestos participativos y asciende a un importe de 80.000 euros.

En la misma línea, el portavoz municipal de Cs, Fernando Giner, se suma a las quejas de los vecinos y afirma que "el equipo de gobierno hace gala una vez más de la falta de empatía hacia la situación de las personas mayores en cosas tan elementales como el mobiliario urbano de nuestras calles y plazas".

Tras lamentar que "no se ha pensado en los mayores" a la hora de renovar la plaza, Giner advierte que el Ayuntamiento "no puede escudarse en el desconocimiento, porque este mismo aspecto fue muy contestado por los vecinos de más edad tras la remodelación de la plaza de la Reina". "Y ahora se repite la misma historia. ¿Es que Ribó no es capaz de entender que unos bancos de hormigón, que ya de por sí resultan duros e incómodos, si además, carecen de respaldo, son un verdadero tormento para cualquier persona mayor?", subraya.

"El Ayuntamiento anunció a bombo y platillo hace poco más de un mes la remodelación de la plaza Polo y Bernabé, con un presupuesto de más de 60.000 euros. Es mucho dinero para no pensar realmente en los vecinos, más concretamente en los mayores como principales usuarios de esta plaza, cuando se trata de una obra que surge de los presupuestos participativos", abunda en declaraciones remitidas a los medios.

El concejal 'naranja' exige así que se reconsidere el proyecto y se sustituyan los bancos previstos por "otros que realmente sean de utilidad para las personas mayores", ya que se pregunta "de qué sirve remodelar una plaza si luego no va a poder ser disfrutada por sus vecinos".