El PP pide pasar a la acción y “sancionar” directamente los incumplimientos del ocio nocturno

Este último fin de semana, los locales dedicados al ocio nocturno en Gandía han vuelto a reabrir sus puertas al público después de quince días completamente cerrados enmedio de un fuerte dispositivo policial y de seguridad que, además, se ha extendido al conjunto del territorio valenciano. Y es que las autoridades sanitarias valencianas sitúan – de entre otros sectores económicos – a la industria del ocio nocturno como origen de buena parte de los rebrotes que han ido aflorando durante los últimos días en la Comunidad Valenciana, principalmente, en localidades del litoral valenciano, donde la Conselleria de Sanidad se ha visto incluso obligada al cierre de este tipo de locales – como ha sido el caso de la citada Gandía – con el principal objetivo de evitar un mayor número de contagios de COVID-19.

En este sentido, el PP de la Comunidad Valenciana pide a la Generalitat una mayor contundencia y decisión a la hora de imponer sanciones a aquellos locales de ocio nocturno que no cumplan con las restricciones decretadas por las autoridades sanitarias de la Comunidad. “No todo es blanco o negro, como dijo Mónica Oltra. Hay muchos matices y hay que tomar medidas”, ha explicado la presidenta de los 'populares' valencianos, Isabel Bonig, en una rueda de prensa celebrada esta misma mañana. “A uno no le puede temblar el pulso”, ha aseverado en una clara referencia al Consell de Ximo Puig, quien, durante las últimas jornadas, se ha mostrado dubitativo en torno al posible cierre total del ocio nocturno valenciano. “Quien no cumpla, no anunciar que se le va a sancionar; sancionarlo”, ha propuesto Bonig.

No obstante, la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana ha valorado igualmente que esta serie de sanciones deberían ser adaptadas en función de la especificidad de los diferentes municipios del territorio valenciano en tanto en cuanto, según Isabel Bonig, el ocio nocturno “no es igual en Morella (Castellón) que en Torrevieja (Alicante)”. Además, la lideresa de los 'populares' valencianos ha llegado a afirmar que, después de consultar a alcaldes y alcaldesas de algunas de las localidades turísticas de mayor población, estos no han sabido decirles medidas concretas remitidas desde la Generalitat. En cualquier caso, Bonig ha querido concluir su comparecencia ante los medios de comunicación lamentando que la Generalitat ha actuado “tarde y sin consenso” a la hora de hacer frente a los rebrotes que han ido originándose recientemente en el ocio nocturno de la Comunidad Valenciana.