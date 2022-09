Cs pide más contundencia al reclamar a Costas soluciones para el trasvase de arena en las playas del sur

El portavoz del Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha exigido al alcalde de Valencia, Joan Ribó, más contundencia a la hora de reclamar una solución definitiva para los problemas que genera el trasvase de arena desde la playa de El Perellonet a la del Perelló.

“El problema de la regresión de las playas del sur no se solventa con parches. No sabemos cómo recordarle ya a Ribó que El Perellonet pertenece a Valencia y es él quien debería abanderar esta reclamación”, ha insistido.

Por eso, y ante la confirmación de que el próximo día 12 los vecinos se van a manifestar contra el inicio del traslado de arena, el portavoz liberal ha emplazado al alcalde a que “reclame a la demarcación de Costas y al Ministerio de Transición Ecológica que se busquen de forma urgente soluciones sostenibles para ambas localidades, así como para todas las playas del sur de litoral valenciano”.

Giner señala que “el Ministerio debe tomarse en serio la situación de regresión que sufren todas las playas e invertir en fórmulas que palíen de forma perdurable en el tiempo el rápido deterioro que está sufriendo el litoral del Golfo de Valencia”.

En su opinión, “en un contexto de cambio climático, donde cada vez hay más tormentas y más virulentas, la acción de las administraciones no debe ceñirse a poner parches urgentes, hay técnicos de reconocida solvencia, que además están en la Universidad Politécnica de Valencia, con proyectos de investigación que proponen la instalación de arrecifes como solución para acabar con la regresión de las playas. No se entiende que lo que si se instaló en la Playa de la Malvarrosa no se intente con playas del Saler y la Garrofera y otras del litoral”.