El PP pide bonificaciones del 95% del IBI a los negocios afectados por las obras en Ciutat Vella de València

El Grupo Municipal del Partido Popular reclamará bonificaciones para hosteleros, comercios y negocios que estén afectados por las obras del entorno del Mercado Central y la Lonja, que se inician mañana. Lo harán en la comisión de Hacienda de este lunes a través de una moción presentada por el concejal del PP, Santiago Ballester, en la que pide “instar a la delegación de Hacienda del Ayuntamiento para que bonifique al 95% el IBI a aquellos locales comerciales afectados por las obras reurbanización en los entornos del Mercado Central, la iglesia de los Santos Juanes, la plaza Brujas y la Lonja”.

Y es que, las obras de reurbanización en los entornos del Mercado Central, la iglesia de los Santos Juanes, la plaza Brujas y la Lonja, van a afectar a los accesos a las zonas comerciales del centro de la ciudad, y en consecuencia los comercios de la zona.

El Ayuntamiento es consciente del perjuicio que va a generar las obras en cuestión, y ha anunciado que bonificará el 80% del IAE a los comercios afectados por las obras. Sin embargo, para el PP, estas ayudas solo se aplicarán a negocios con facturaciones superiores al millón de euros, dejando fuera a todo el pequeño comercio de la zona.

“El Gobierno de Ribó y PSOE sólo ha previsto bonificaciones del IAE a los comercios y hosteleros, pero no se han dado cuenta que la mayoría de negocios no pagan IAE al no facturar más de un millón de euros. Por ello, desde el PP pedimos bonificar el IBI que si pagan todos para que llegue a la mayoría que es el pequeño comercio y el hostelero”, afirma Ballester.

La medida anunciada por el gobierno municipal de bonificar el IAE está prevista desde las ordenanzas fiscales desde 2014. El PP también ha reiterado la necesidad de paralizar la aplicación de sanciones a los vehículos que entren en Ciutat Vella hasta que finalicen las restricciones de la pandemia del COVID 19 y pueda recuperarse la normalidad. “Pues estas dificultades en el acceso a Ciutat Vella afectarán a esta zona con menor afluencia de clientes a los comercios y hosteleros”.